Вистачило б на кілька батальйонів: блогер розповів, скільки чоловіків "забронювали" у "ПриватБанку"

Розкрито інсайдерську інформацію про "бронь" співробітників державного сектора

У державному банку "ПриватБанк" зараз працює близько 6500 чоловіків, які отримали "бронь" від мобілізації в Україні. Цієї кількості вистачить, щоб сформувати 15 батальйонів по 430 осіб.

Про це написав блогер Михайло Шнайдер, посилаючись на інсайдерську інформацію. На його думку, ці дані виглядають дуже цікаво з огляду на ситуацію з мобілізацією в країні.

"Приміром, лише в одному державному "ПриватБанку" працює 6500 чоловіків, які мають "броню". Це, фактично, 15 батальйонів по 430 осіб. Маленька армія", — пише Шнайдер.

У зв’язку з цим у нього виникли деякі питання до самого банку та ТЦК, представники якого нібито звертаються до роботодавців із вимогою надати списки військовозобов’язаних співробітників, але, на думку блогера, не звертають уваги на найбільший банк у країні.

"У мене два питання. Перше ― невже банківську роботу не можуть виконувати жінки? І друге ― чому ТЦК змушують роботодавців по всій країні подавати списки військовозобов’язаних, а державний банк, який має надавати приклад, ховає своїх співробітників від мобілізації?", ― запитує Шнайдер.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про посилення мобілізації у двох областях України. Чоловіків можуть зупиняти на вулицях та просити їх пред’явити документи.