П’ять категорій чоловіків: хто з українців отримає повістку у грудні
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Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан і у зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки у грудні продовжать отримувати повістки. Є п’ять категорій, які отримають запрошення до ТЦК.
Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними та резервістами. Водночас громадян до 27 років, які не проходили строкової служби, не мають права в примусовому порядку призвати до лав ЗСУ. Про це пише видання "Економічні новини".
Вручення повістки може відбуватися не лише за місцем проживання, але й у громадських місцях та на роботі. Це стосуватиметься наступних п’яти категорій громадян:
- Чоловіки віком до 60 років, зняті з військового обліку;
- Придатні чи обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, незалежно від наявності чи відсутності військового досвіду;
- Чоловіки віком від 27 до 60 років, придатні до висновку ВЛК (для служби за контрактом);
- Громадяни віком від 18 до 27 років із числа резервістів після проходження військової кафедри, термінової служби або навчання у ЗВО, які визнані придатними або обмежено придатними;
- Військовозобов’язані у віці від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким категоріям чоловіків в Україні потрібно з’явитися до військкомату без отримання повістки.