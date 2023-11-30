П’ять категорій чоловіків: хто з українців отримає повістку у грудні

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан і у зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки у грудні продовжать отримувати повістки. Є п’ять категорій, які отримають запрошення до ТЦК.

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними та резервістами. Водночас громадян до 27 років, які не проходили строкової служби, не мають права в примусовому порядку призвати до лав ЗСУ. Про це пише видання "Економічні новини".

Вручення повістки може відбуватися не лише за місцем проживання, але й у громадських місцях та на роботі. Це стосуватиметься наступних п’яти категорій громадян:

Чоловіки віком до 60 років, зняті з військового обліку; Придатні чи обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, незалежно від наявності чи відсутності військового досвіду; Чоловіки віком від 27 до 60 років, придатні до висновку ВЛК (для служби за контрактом); Громадяни віком від 18 до 27 років із числа резервістів після проходження військової кафедри, термінової служби або навчання у ЗВО, які визнані придатними або обмежено придатними; Військовозобов’язані у віці від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким категоріям чоловіків в Україні потрібно з’явитися до військкомату без отримання повістки.