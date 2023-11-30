Пять категорий мужчин: кто из украинцев получит повестку в декабре

Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение и в связи с этим военнообязанные мужчины в декабре продолжат получать повестки. Есть пять категорий, которые получат приглашение в ТЦК.

Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными и резервистами. В то же время граждан до 27 лет, которые не проходили срочную службу, не имеют права в принудительном порядке призвать в ряды ВСУ. Об этом пишет издание "Економічні новини".

Вручение повестки может происходить не только по месту жительства, но также и в общественных местах и на работе. Это будет касаться следующих пяти категорий граждан:

Мужчины в возрасте до 60 лет, снятые с воинского учета; Годные или ограничено годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, в независимости от наличия или отсутствия военного опыта; Мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, годные по заключению ВВК (для службы по контракту); Граждане в возрасте от 18 до 27 лет из числа резервистов после прохождения военной кафедры, срочной службы или обучения в ЗВО, которые признаны годными или ограничено годными; Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но не имеют отсрочки и не привлекались к ответственности за совершение тяжких преступлений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким категориям мужчин в Украине нужно явиться в военкомат без получения повестки.