Пять категорий мужчин: кто из украинцев получит повестку в декабре
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Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет
В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение и в связи с этим военнообязанные мужчины в декабре продолжат получать повестки. Есть пять категорий, которые получат приглашение в ТЦК.
Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными и резервистами. В то же время граждан до 27 лет, которые не проходили срочную службу, не имеют права в принудительном порядке призвать в ряды ВСУ. Об этом пишет издание "Економічні новини".
Вручение повестки может происходить не только по месту жительства, но также и в общественных местах и на работе. Это будет касаться следующих пяти категорий граждан:
- Мужчины в возрасте до 60 лет, снятые с воинского учета;
- Годные или ограничено годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, в независимости от наличия или отсутствия военного опыта;
- Мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, годные по заключению ВВК (для службы по контракту);
- Граждане в возрасте от 18 до 27 лет из числа резервистов после прохождения военной кафедры, срочной службы или обучения в ЗВО, которые признаны годными или ограничено годными;
- Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но не имеют отсрочки и не привлекались к ответственности за совершение тяжких преступлений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким категориям мужчин в Украине нужно явиться в военкомат без получения повестки.