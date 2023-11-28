Религия не позволяет брать в руки оружие: возможна ли альтернативная служба для верующих во время мобилизации

Есть список религиозных организаций, вероучение которых запрещает пользоваться оружием

В Украине продолжается общая мобилизация, которая предусматривает призыв военнообязанных мужчин независимо от вероисповедания. Однако верующие определенных религий не могут пользоваться оружием даже для самозащиты с учетом убеждений.

Поэтому у этих мужчин возникает вопрос, можно ли отказаться от повестки с учетом религиозных убеждений. Объяснение дал адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак спецпроекту "Спроси Жизнь".

"Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство. Конституция закрепляет равенство всех граждан и не допускает дискриминации по религиозному признаку. А в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации нет никаких исключений в отношении верующих. Воинская обязанность одинакова как для верующих, так и для неверующих", – объясняет Андрей Новак.

Согласно статье 35 Конституции Украины, никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

Альтернативная служба

Однако, если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

Альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы для выполнения обязанности перед обществом, говорится в Законе "Об альтернативной (невоенной) службе".

Ее главное отличие — то, что такая служба не предусматривает военную подготовку и использование оружия.

Отмечается, что прохождение такой службы происходит на предприятиях, учреждениях, организациях, деятельность которых связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством, а также в патронажной службе в организациях Общества Красного Креста Украины.

Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза.

"В мирное время верующие некоторых конфессий имели право на прохождение альтернативной службы вместо срочной. Такое право имеют только верующие, принадлежащие к официальным и действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием", — отметил юрист.

К таким организациям относятся:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Покутники;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане евангельской веры;

Общество Сознания Кришны.

Важно понимать, что эта норма действовала в мирное время, но срочной службы во время военного положения нет, соответственно, заменить военную службу альтернативной во время войны – нельзя.

"При этом 35 Статья Конституции юридически продолжает действовать, но законодательство не решает порядок прохождения невоенной службы во время военного положения. Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об этом молчит", – добавляет адвокат.

Другой вариант – получить небоевую должность

Однако если религия запрещает брать в руки оружие, юрист советует написать заявление в военкомат и попросить выполнять воинскую обязанность в форме альтернативной (невоенной) службы.

К заявлению необходимо добавить документ, подтверждающий истинность этих убеждений – справку от своей религиозной общины – из списка зарегистрированных организаций, запрещающих использование оружия.

Но решение может быть принято не в пользу военнообязанного, тогда обязанность защищать государство остается в силе. За ваш отказ служить может наступить уголовная ответственность.

"Если человек написал заявление и подтвердил, что принадлежит к религиозным организациям, запрещающим пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Он может быть поваром, водителем, инженером и т.д. Теоретически, если человек, например адвентист-реформист, написал такое заявление и добавил соответствующие документы, но военком упорно направляет его в минометный расчет, он может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на Статью 35. Но я не видел таких случаев на практике и я сомневаюсь, что так поступают в военкоматах", – объяснил Андрей Новак.

Отмечается, что также важно принимать во внимание то, что "пацифизм" или другие антинасильственные идеологии — не религиозные убеждения, которые освобождали от воинского долга.

То есть, если человек отрицает войну и не хочет участвовать в обороне государства – это не является основанием для освобождения человека от мобилизации.

"Тут больше речь идет о целесообразности. Председатель ТЦК и СП в таких случаях понимает, что человек просто будет бесполезен на войне. Но защита государства — обязанность граждан. За уклонение от мобилизации человека могут привлечь к ответственности, несмотря на идеологические убеждения", — резюмировал юрист.

Ранее Телеграф писал о том, какие документы следует иметь с собой при прибытии в ТЦК и СП после получения первой повестки.