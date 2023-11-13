"Армии нужны сильные и быстрые парни": военные — об отсрочках спортсменам, брони депутатам и смарт-мобилизации

Самый сильный кадровый голод — в штурмовых и пехотных подразделениях ВСУ, говорят бойцы

Разговоры о необходимости усилить мобилизационные меры на фоне очередного продления действия военного положения и общей мобилизации, за которые на днях проголосовала Верховная Рада, снова разбудили страхи гражданских оказаться на передовой без подготовки. В то же время с защитой Родины успешно справляются люди разных профессий, для которых главными были мотивация и желание, а времени на размышления для остальных, идти или нет в армию, не осталось.

Телеграф пообщался на эту тему с двумя военными. Они оба имели вполне мирные профессии, но с началом войны без раздумий взяли в руки оружие.

Как сделать из мухи слона

— Кажется, все окончательно поняли, что война — это игра в долгую, которая требует дополнительных ресурсов — финансов, вооружения и главное людей. И именно тема пополнения рядов ВСУ — наиболее дискуссионная. По вашему мнению, имели место организационные просчеты в проведении мобилизации, когда военкоматы в первые дни "полномасштабки" отправляли домой людей с военным опытом. Или все же это скорей про неготовность общества на 10-м году войны брать на себя ответственность и вставать на защиту страны?

- Это системная проблема, — такое мнение высказал офицер ВСУ с позывным "Леший", у которого за плечами опыт участия в АТО. С 24 февраля он так же добровольно ушел в армию. — Нельзя сказать, что виноваты только территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Если бы политическое руководство страны сработало на предупреждение, объявив за пару месяцев до 24 февраля 2022 полноценные сборы первого оперативного резерва, то ситуация была бы иной. Нужно четко признать, что никто толком не готовился к полномасштабному вторжению, а армия такая система, что не может действовать по своему усмотрению.

Но есть другая проблема. Это непонимание многими своих конституционных обязанностей, а именно исполнение (ключевое слово — "исполнение") статьи 65 Конституции, в которой сказано: "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины". С 2014 по 2022 год так сложилось, что многие приняли для себя мысль, что эта война далеко и там и останется. Но вышло все наоборот. Ну и, конечно, надо дать должную оценку действиям некоторых работников ТЦК, которые в конце концов (с помощью соцсетей) сыграли на руку россии.

Свои конституционные обязанности боец ​​с позывным "Леший" выполняет с 2014-го года.

— То, что творилось в первые дни, когда в военкоматах отправляли людей с опытом домой, не поддается пониманию. Я реально начинаю считать, что это тоже спланированная акция сдачи и захвата наших территорий, — выразил свое мнение боец 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ, позывной "Аслан", — получивший на передовой тяжелое ранение, после которого снова вернулся на фронт и теперь отвечает за эвакуацию раненых в своем подразделении.

— Вы добровольно пошли в армию с началом полномасштабного вторжения. За прошедшие месяцы сталкивались ли с т.н. "жертвами" принудительной мобилизации? Теми, кого на улице поймали, скрутили, привезли в военкомат и отправили на фронт. И если такие встречались, насколько проблемными бойцами они становятся впоследствии?

- Л .: Наверное, никто не поверит, но в моем подразделении таких нет. Безусловно, есть пришедшие в армию добровольно и те, кому вручили повестку на улице. Но тех, кого скрутили, запихали в машину и привезли в военкомат, не было, потому и не могу сказать, какие из них военные.

- А.: Тех, кого "упаковали", я тоже не встречал, или такие люди просто решили не делиться этим опытом с более идейными побратимами. Но я считаю, что такие персонажи могут быть даже опасны для других бойцов, поэтому им нужно продлить срок адаптации и, пожалуй, провести тщательную проверку, чтобы избежать возможных неприятных последствий.

"Аслан" был ранен на фронте, а по возвращении в строй задействован в эвакуации раненых

— Если вы лично таких не встречали, но о таких случаях есть много роликов в соцсетях, можно ли предположить, что в большинстве своем эти видео с "упаковкой" людей — в большей степени часть ИПСО врага?

- Л.: Всегда при должном подходе можно сделать из мухи слона. Было бы желание и информационный ресурс. Все те, кто радостно разгоняет такие видео, удивительным образом никак не реагируют на успехи ВСУ, как встречают военных на освобожденных территориях. Почему так? Вопрос риторический.

– Но есть и другие примеры – удержание мужчин в военкоматах, применение к ним силы. И о них становится известно из соцсетей. Такие случаи тоже не добавляют мотивации идти в армию.

- Л.: Безусловно, не добавляют. И такие случаи должны рассматривать соответствующие органы, потому что лишение свободы без приговора суда — это преступление.

- А.: Иногда все эти видео выглядят как проплаченная подстава, снятая как раз для того, чтобы уменьшить патриотическия настроения среди украинцев. Но отмечу, что таких "жертв" я здесь, на фронте, тоже не встречал.

Тренированные — в тылу, а земледельцы — на передовой

— Много ли в подразделении, где вы служите/служили тех, кто не ожидал повестки и сам пошел в военкомат. Если в процентном отношении брать, то кого больше?

- Л .: Где-то пятьдесят на пятьдесят.

- А.: В моем подразделении большинство (где-то 90%) сами пришли еще в первые дни/недели полномасштабной войны. И это люди с гражданскими профессиями, и все они ценны и самоотверженны. Все ходили под пулями и взрывами за ранеными.

Тех украинцев, кто до сих пор раздумывает, становиться на защиту страны или нет, "Аслан" не понимает.

— Среди аргументов, которые озвучивали те, кто до сих пор не на фронте, — важность их профессий для поддержки тыла/экономики. К примеру, есть бронь у правоохранителей, учителей, депутатов. Стоит ли сохранять такие привилегии (которыми некоторые злоупотребляют) и для кого?

- Л.: Давай будем откровенными. Машиниста локомотива, хирурга или работника критической инфраструктуры никто сразу не заменит. Безусловно, все эти отрасли — транспорт, медицина, энергетика — должны работать бесперебойно. И если у человека есть бронь, то нет никаких вопросов. Проблема в злоупотреблениях. И здесь нужно разбираться с каждым конкретным случаем. Если есть нарушения — их нужно искоренять. К примеру, актеры "Квартала 95" не имеют никакой брони, но и возле военкоматов их не видно. Такие прецеденты, когда есть избранные, на которых не действуют общие законы и нормы, негативно влияют на настроения военных.

- А.: Мы и депутатов с радостью примем, а о правоохранителях вообще молчу. Люди, умеющие обращаться с оружием, тренированные, сидят в тылу, а их защищают земледельцы, это сюр какой-то.

— Среди культурных деятелей есть ушедшие на фронт, как режиссер Олег Сенцов , но есть и много "звезд", которые говорят, что они могут сделать на сцене больше, чем с оружием в руках. Что думаете по этому поводу?

— Л .: Могу привести пример Ивана Леньо — фронтмена группы Kozak System, которая с начала полномасштабного вторжения ездил простым водителем с экипажами патрульной полиции в Киеве, Ирпене и т.д. И сейчас эта группа дает концерты и почти каждый день отчитывается, сколько средств они собрали и что приобрели для нужд ВСУ. Их работа видна. Пусть другие деятели культуры покажут, чем именно они помогают Украине, армии одерживать победу. Взять государственный флаг и что-то выкрикнуть со сцены, извините, но это не помощь.

- Что скажете о бронировании спортсменов? Особенно в свете истории бегства игрока донецкого "Шахтера" Александра Роспутько?

- Л .: Мне трудно однозначно ответить на этот вопрос. Выступления украинских спортсменов на соревнованиях за пределами страны — способ лишний раз напомнить об Украине на международной арене. С другой стороны, если бы только Роспутько сбежал… Существовало (и, наверное, существует) много схем, позволяющих военнообязанным выехать за границу в одну сторону. Что делать с такими? Об этом можно дискутировать.

- А.: В нынешней ситуации считаю целесообразным снять все или большинство броней, особенно со спортсменов. Нам в армии нужны сильные и быстрые ребята. Это касается и культурных деятелей, медийным можно остаться и в рядах ВСУ.

К борьбе за каждый метр земли присоединяются представители вполне мирных профессий, говорит "Леший".

- А ситуации с вручением повесток нарушителям, например, организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве? Может ли вообще быть наказанием отправка в армию?

- Л.: Тогда получается, что мы все здесь… наказаны. Нам нужно учиться жить по простому правилу – закон один для всех. Тогда и не будет подобных ситуаций. Как вариант, пример Израиля, где в армии служат все, и как мы увидели в свете последних событий, никто не ожидает особого приглашения встать на защиту страны.

— А.: Как бы это ни звучало, армия — это не наказание. Но использовать инструменты армии, чтобы нарушители служили обществу, можно однозначно. Я слышал все эти истории, когда тем или иным нарушителям, участникам скандалов вручали повестки. А теперь хотел бы от СМИ узнать, попали ли они в конце концов хоть в какое-то подразделение.

— Минобороны и Минцифры анонсировало смарт-мобилизацию , пилотно для рот ударных БпЛА, позволяющую выбирать специализацию в армии. Также на днях стало известно, что приказом нового министра обороны утверждена Концепция военной кадровой политики МО до 2028 года. Она предполагает рекрутинг вместо призыва. Но только в мирное время. Если говорить о настоящем, что может улучшить ситуацию с мобилизацией и обновлением состава войск здесь и сейчас?

— А. : По смарт-мобилизации. Мы со штурмовиками уже несколько дней смеемся над этой инновацией, как представили, сколько геймеров сразу побегут на эту специальность. На самом деле, везде не хватает бойцов, но самый большой кадровый голод — в штурмовых и пехотных подразделениях, а к ним вряд ли будет очередь. Мне сложно предложить что-то для решения мобилизационного вопроса, потому что вступление в Вооруженные силы было логичным для меня во время полномасштабного вторжения, а чем руководствуются другие, кто продолжает медлить, мне непонятно.

— Л.: Сейчас, к сожалению, после всех глупых выходок со стороны некоторых работников ТЦК и СП быстро ситуацию не исправишь. Но возможность выбирать военную профессию — это хорошая и умная вещь. Есть люди, которые, например, всю жизнь работали в IT-сфере, а в конце концов попадают в пехоту помощником пулеметчика, потому что так решили в военкомате, выполняя план. Но на мой взгляд, глупо забивать гвозди микроскопом. Таким специалистам на фронте точно найдется более эффективное применение. При этом в армии большой спрос на специалистов, так называемых рабочих специальностей, например, квалифицированный автомеханик в армии — на вес золота.

Но слышу, что кто-то уже решил, что рекрутинг или смарт-мобилизация дает право выбора "служить/не служить". Если меня ничего не устраивает, я говорю: "Нет!" и могу продолжить жить привычной жизнью. Такого не должно быть, потому что война идет именно за существование страны и придется многим, очень многим, кто считает, что все это их не коснется, взять в руки оружие.