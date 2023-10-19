Воин коротко рассказал, что с ним произошло

Украинский режиссер, бывший узник кремля, а ныне военнослужащий ВСУ Олег Сенцов получил ранение на фронте. К счастью, травма не тяжелая.

Об этом в четверг, 19 октября, военный рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, это был прилет осколка.

"Снова ранение, но снова не тяжелое — поймал обломок в сторону", — сказал Сенцов.

Отметим, что Олег Сенцов стал на защиту Родины после начала полномасштабного российского вторжения. Он воюет на южном направлении. В июле 2023 года во время выполнения боевого задания он получил контузию. А спустя неделю защитник сообщил об осколочных ранениях в результате артобстрела.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли (боевая машина пехоты США. – Ред.) снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", — рассказал тогда Сенцов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что за время вооруженной агрессии российских оккупантов он трижды получал ранения.