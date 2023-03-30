Группа Kozak System создали гимн для штурмовой бригады ЛЮТЬ: "Сильно, мощно, до мурашек" (видео)

Музыканты считают, что такие песни популяризируют Вооруженные Силы Украины

Популярная украинская группа Kozak System, солист которой, Иван Леньо, после полномасштабного вторжения России вступил в ряды полиции, вместе с заместителем командира объединенной штурмовой бригады "Лют" Романом Полищуком презентовали сильную и мощную песню, ставшую гимном бригады.

Премьера хита состоялась 30 марта 2023 в эфире телеканала "1+1" в программе "Сніданок". Артисты вживую спели невероятно сильный трек, который называется "Лют".

Солист группы Иван Леньо отметил, что свои концерты, которые проходят после полномасштабного вторжения, они всегда начинают с гимна отдельной десятой штурмовой бригады "Эдельвейс". Поэтому считает неудивительным, что к ним стали обращаться комбриги с просьбой написать гимн и их бригадам.

"Для нас это – честь, ведь такая героизация – очень важное дело именно для нас, как для бойцов культурного фронта. Вдвое приятнее было для нас было написать гимн бригаде "Лють", потому что комбригом этой бригады является наш друг, дважды герой ордена Богдана Хмельницкого, полковник Александр Нетребко" — отметил Леньо.

Kozak System — "Лють": текст песни

Я лють свою перетворю на зброю, Я смерть несу проклятим ворогам, Бо справжній я непереможний воїн Честь всім героям: сестрам і братам! * Я лють свою перетворю на волю, Свобода у крові моїй тече За цю можливість дякую я долі, Бо цей вогонь запеклих не пече! * Я лють свою перетворю на вітер, Як сокіл в небі бачу ворогів Я рознесу їх мов шалений вихор Побачать наш вони священний гнів! * Я лють свою перетворю на щит, Міста і села вкрию в тяжку мить Я всі вогні візьму лише на себе, Мов скеля мужньо я прийму цей бій! * Я лють свою перетворю на віру, Я вірю в наші славні імена Я вірю в перемогу України! Вона єдина! Вона у нас одна!

В комментариях пользователи восхищаются новой песней группы и оставляют множество положительных отзывов. Слушатели отмечают, что композиция очень сильная, мощная и пробирает до слез и мурашек.

Также "Телеграф" сообщал, что сеть захейтила Потапа из-за песни, посвященной волонтерам. Рэпера обвиняют в унижении волонтеров и вспоминают его пребывание за границей с начала российского вторжения.