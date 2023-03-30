Гурт Kozak System створили гімн для штурмової бригади ЛЮТЬ: "Сильно, потужно, до мурах" (відео)

Музиканти вважають, що такі пісні популяризують Збройні Сили України

Популярний український гурт Kozak System, соліст якого, Іван Леньо, після повномасштабного вторгнення рф вступив до лав поліції, разом з заступником командира об’єднаної штурмової бригади "Лють" Романом Поліщуком презентували сильну та потужну пісню, яка стала гімном бригади.

Прем’єра хіта відбулася 30 березня 2023 року в ефірі телеканалу "1+1" в програмі "Сніданок". Артисти наживо заспівали неймовірно сильний трек, який має назву "Лють".

Соліст гурту Іван Леньо зазначив, що свої концерти, які відбуваються після повномасштабного вторгнення, вони завжди починають з гімну окремої десятої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Тому вважає недивним, що до них почали звертатися комбриги з проханням написати гімн і для їхніх бригад.

"Для нас це — честь, адже така героїзація — дуже важлива справа саме для нас, як для бійців культурного фронту. Вдвічі приємніше було для нас було написати гімн бригаді "Лють", тому що комбригом цієї бригади є наш друг, двічі герой ордена Богдана Хмельницького, полковник Олександр Нетребко" — зазначив Леньо.

Kozak System — "Лють": текст пісні

Я лють свою перетворю на зброю, Я смерть несу проклятим ворогам, Бо справжній я непереможний воїн Честь всім героям: сестрам і братам! * Я лють свою перетворю на волю, Свобода у крові моїй тече За цю можливість дякую я долі, Бо цей вогонь запеклих не пече! * Я лють свою перетворю на вітер, Як сокіл в небі бачу ворогів Я рознесу їх мов шалений вихор Побачать наш вони священний гнів! * Я лють свою перетворю на щит, Міста і села вкрию в тяжку мить Я всі вогні візьму лише на себе, Мов скеля мужньо я прийму цей бій! * Я лють свою перетворю на віру, Я вірю в наші славні імена Я вірю в перемогу України! Вона єдина! Вона у нас одна!

В коментарях користувачі захоплюються новою піснею гурту, і залишають безліч позитивних відгуків. Слухачі зазначають, що композиція дуже сильна, потужна і пробирає до сліз і мурах.

Також "Телеграф" повідомляв, що мережа захейтила Потапа через пісню, присвячену волонтерам. Репера звинувачують у приниженні волонтерів і згадують його перебування за кордоном з початку російського вторгнення.