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Гурт Kozak System створили гімн для штурмової бригади ЛЮТЬ: "Сильно, потужно, до мурах" (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Гурт Kozak System Новина оновлена 30 березня 2023, 13:04
Гурт Kozak System. Фото instagram.com/kozak_system

Музиканти вважають, що такі пісні популяризують Збройні Сили України

Популярний український гурт Kozak System, соліст якого, Іван Леньо, після повномасштабного вторгнення рф вступив до лав поліції, разом з заступником командира об’єднаної штурмової бригади "Лють" Романом Поліщуком презентували сильну та потужну пісню, яка стала гімном бригади.

Прем’єра хіта відбулася 30 березня 2023 року в ефірі телеканалу "1+1" в програмі "Сніданок". Артисти наживо заспівали неймовірно сильний трек, який має назву "Лють".

Соліст гурту Іван Леньо зазначив, що свої концерти, які відбуваються після повномасштабного вторгнення, вони завжди починають з гімну окремої десятої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Тому вважає недивним, що до них почали звертатися комбриги з проханням написати гімн і для їхніх бригад.

"Для нас це — честь, адже така героїзація — дуже важлива справа саме для нас, як для бійців культурного фронту. Вдвічі приємніше було для нас було написати гімн бригаді "Лють", тому що комбригом цієї бригади є наш друг, двічі герой ордена Богдана Хмельницького, полковник Олександр Нетребко" — зазначив Леньо.

Kozak System — "Лють": текст пісні

Я лють свою перетворю на зброю,

Я смерть несу проклятим ворогам,

Бо справжній я непереможний воїн

Честь всім героям: сестрам і братам!

*

Я лють свою перетворю на волю,

Свобода у крові моїй тече

За цю можливість дякую я долі,

Бо цей вогонь запеклих не пече!

*

Я лють свою перетворю на вітер,

Як сокіл в небі бачу ворогів

Я рознесу їх мов шалений вихор

Побачать наш вони священний гнів!

*

Я лють свою перетворю на щит,

Міста і села вкрию в тяжку мить

Я всі вогні візьму лише на себе,

Мов скеля мужньо я прийму цей бій!

*

Я лють свою перетворю на віру,

Я вірю в наші славні імена

Я вірю в перемогу України!

Вона єдина! Вона у нас одна!

В коментарях користувачі захоплюються новою піснею гурту, і залишають безліч позитивних відгуків. Слухачі зазначають, що композиція дуже сильна, потужна і пробирає до сліз і мурах.

відгуки про нову пісню Kozak System
відгуки про нову пісню Kozak System
відгуки про нову пісню Kozak System
відгуки про нову пісню Kozak System

Також "Телеграф" повідомляв, що мережа захейтила Потапа через пісню, присвячену волонтерам. Репера звинувачують у приниженні волонтерів і згадують його перебування за кордоном з початку російського вторгнення.

Теги:
#Лють #Kozak System #Пісня