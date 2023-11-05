Укр

В ВСУ людей будут набирать по-новому: что задумали в Минобороны

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ Новость обновлена 05 ноября 2023, 15:44
ВСУ

Изменения должны вступить в силу в ближайшие пять лет

Минобороны Украины меняет армейской кадровой политики, а согласно планам до 2028 года набирать людей в ВСУ будут по совсем другому принципу.

Как информирует пресс-служба МОУ, глава ведомства Рустем Умеров подписал приказ о введении Концепции, которая описывает стратегическое развитие военной кадровой политики в течение следующих пяти лет.

"Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.

Ожидается, что введение концепции приведет к:

  • полному переходу ВСУ к контрактной службе и замене срочной на интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста;
  • созданию и запуску системы рекрутинга, которая будет обеспечивать ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
  • изменению подхода к управлению карьерой военнослужащих, который будет учитывать их образование, профессиональное развитие и гендерное равенство;
  • совершенствованию электронной системы воинского учета и автоматизации процессов управления персоналом;
  • расширению сотрудничества между украинскими и западными высшими учебными заведениями;
  • созданию эффективной и прозрачной системы денежного обеспечения военнослужащих и предоставления им жилья;
  • совершенствованию психологического обеспечения и созданию новой культуры отношений между командованием и подчиненными;
  • обеспечению надлежащих условий перехода от военной карьеры к гражданской жизни;

Как сообщалось ранее, в Украине хотят ужесточить контроль над людьми, которые подлежат мобилизации. По заверениям Минобороны, государство сможет найти человека, даже если того нет в реестре военнообязанных.

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#Минобороны #ВСУ