В ВСУ людей будут набирать по-новому: что задумали в Минобороны

Изменения должны вступить в силу в ближайшие пять лет

Минобороны Украины меняет армейской кадровой политики, а согласно планам до 2028 года набирать людей в ВСУ будут по совсем другому принципу.

Как информирует пресс-служба МОУ, глава ведомства Рустем Умеров подписал приказ о введении Концепции, которая описывает стратегическое развитие военной кадровой политики в течение следующих пяти лет.

"Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.

Ожидается, что введение концепции приведет к:

полному переходу ВСУ к контрактной службе и замене срочной на интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста;

созданию и запуску системы рекрутинга, которая будет обеспечивать ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

изменению подхода к управлению карьерой военнослужащих, который будет учитывать их образование, профессиональное развитие и гендерное равенство;

совершенствованию электронной системы воинского учета и автоматизации процессов управления персоналом;

расширению сотрудничества между украинскими и западными высшими учебными заведениями;

созданию эффективной и прозрачной системы денежного обеспечения военнослужащих и предоставления им жилья;

совершенствованию психологического обеспечения и созданию новой культуры отношений между командованием и подчиненными;

обеспечению надлежащих условий перехода от военной карьеры к гражданской жизни;

Как сообщалось ранее, в Украине хотят ужесточить контроль над людьми, которые подлежат мобилизации. По заверениям Минобороны, государство сможет найти человека, даже если того нет в реестре военнообязанных.