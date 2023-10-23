Мобилизация должна быть усилена? Боевой командир дал свою оценку

На фронте не хватает людей

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину в стране продолжается всеобщая мобилизация населения. При этом, по мнению военных, людей на фронте недостаточно и призыв нужно усилить.

Об этом заявил командир роты 80-1 ОДШБр Владислав Шевчук. Он добавил, что мобилизация должна стать массовой.

"Мобилизация должна быть усилена и должна стать массовой, нет ничего плохого, что военкомы ловят мужчин", – отметил командир роты 80-й ОДШБр, которая недавно освободила Клищиевку.

По словам Владислава Шевчука, контрнаступать тяжело, ведь в армии катастрофически не хватает людей.

В последнее время о необходимости усиления мобилизации стали говорили многие и официальные лица. Так, например, новая заместитель министра обороны Рустема Умерова Наталья Калмыкова, заявила, что долг каждого гражданина — защищать свою Родину. И сделать это придется каждому из нас. Однако многие по сей день пытаются всеми возможными способами избежать мобилизации.

В свою очередь капитан ВСУ Сергей Алимов детально рассказал, в каких местах всегда есть шанс найти уклонистов и вручить им приглашение в военкомат.

Ранее "Телеграф" сообщил, что власти Украины на фоне продолжающейся мобилизации населения решили снизить призывной возраст до 25 лет. Отечественные демографы такую идею поддержали и объяснили свою позицию.