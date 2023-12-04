Мобилизованным киевлянам по 30 тысяч гривен: Кличко рассказал, когда начнутся выплаты

Мобилизованным киевлянам хотят выплачивать премии

В Киеве хотят организовать материальное поощрение в размере 30 000 гривен для всех мобилизованных жителей столицы. Эти деньги военнослужащие смогут потратить на свое усмотрение.

Данное решение будет рассмотрено депутатами Киевсовета на ближайшей сессии и только после этого вступит в законную силу. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

"Мобилизация, на сегодняшний день, является одним из ключевых вопросов. И в Киеве мы смогли найти ресурсы для того, чтобы сделать так называемое поощрение для каждого, кто вступит в ряды ВСУ", — отметил Кличко.

По сего словам, за полученные 30 тысяч гривен мобилизованные смогут приобрести необходимое им оборудование или же использовать их в своих личных целях — распоряжаться деньгами каждый будет на свое усмотрение.

"Необходимо делать все, что от нас зависит, чтобы помогать нашим мобилизованным и нашим вооруженным силам. Мы всегда стараемся помочь ВСУ всем тем, что в наших силах. С начала военных действий более 7 миллиардов гривен с бюджета города Киев было выделено на помощь военным. И сейчас мы готовы помогать даже мобилизованным киевлянам, которые будут защищать нашу страну", — подчеркнул мэр столицы.

Программа по выплате 30 000 гривен каждому мобилизованному жителю столицы начнет работать уже с нового 2024 года, так как данное решение необходимо будет принять и согласовать на очередной сессии Киевсовета.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, кто из украинцев получит повестку в декабре. В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение и в связи с этим военнообязанные мужчины в декабре продолжат получать повестки. Есть пять категорий, которые получат приглашение в ТЦК.

Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными и резервистами. В то же время граждан до 27 лет, которые не проходили срочную службу, не имеют права в принудительном порядке призвать в ряды ВСУ.