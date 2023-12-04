Мобілізованим киянам по 30 тисяч гривень: Кличко розповів, коли розпочнуться виплати

Мобілізованим киянам хочуть виплачувати премії

У Києві хочуть організувати матеріальне заохочення у розмірі 30 тисяч гривень для всіх мобілізованих мешканців столиці. Ці гроші військовослужбовці зможуть витратити на власний розсуд.

Дане рішення буде розглянуте депутатами Київради на найближчій сесії і лише після цього набуде чинності. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову.

"Мобілізація, на сьогоднішній день, є одним із ключових питань. І в Києві ми змогли знайти ресурси для того, щоб зробити так зване заохочення для кожного, хто вступить до лав ЗСУ", — зазначив Кличко.

За його словами, за отримані 30 тисяч гривень мобілізовані зможуть придбати необхідне їм обладнання або використати їх у своїх особистих цілях — розпоряджатися грошима кожен зможе на власний розсуд.

"Необхідно робити все, що від нас залежить, щоб допомагати нашим мобілізованим та нашим збройним силам. Ми завжди намагаємося допомогти ЗСУ всім, що в наших силах. З початку військових дій понад 7 мільярдів гривень з бюджету міста Київ було виділено на допомогу військовим. І зараз ми готові допомагати навіть мобілізованим киянам, які захищатимуть нашу країну", — наголосив мер столиці.

Програма з виплати 30 000 гривень кожному мобілізованому мешканцю столиці почне працювати вже з нового 2024 року, оскільки це рішення необхідно буде ухвалити та погодити на черговій сесії Київради.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто з українців отримає повістку у грудні. В Україні триває загальна мобілізація та військовий стан і у зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки у грудні продовжать отримувати повістки. Є п’ять категорій, які отримають запрошення до ТЦК.

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними та резервістами. Водночас громадян до 27 років, які не проходили строкової служби, не мають права в примусовому порядку призвати до лав ЗСУ.