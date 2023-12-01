Мобілізованим киянам хочуть платити по 30 тисяч гривень: подробиці

Про цікаву ініціативу повідомив мер столиці

У Києві хочуть організувати матеріальне заохочення дя всіх мобілізованих жителів столиці. Це рішення буде розглянуте депутатами Київради на найближчій сесії, яка відбудеться у грудні.

Зазначається, що місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю. Про це у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі відомо, що Київрада хоче розглянути питання про матеріальне заохочення для всіх киян, які будуть мобілізовані до лав Збройних сил України з грудня 2023 року. Йдеться про грошову виплату у розмірі 30 тисяч гривень.

Таку суму планують видавати кожному новобранцю – мешканцю Києва. Це питання розглянуть депутати під час сесії Київради.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто з українців отримає повістку у грудні. В Україні триває загальна мобілізація та військовий стан і у зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки у грудні продовжать отримувати повістки. Є п’ять категорій, які отримають запрошення до ТЦК.