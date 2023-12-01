Мобилизованным киевлянам хотят платить по 30 тысяч гривен: подробности

Интересную инициативу прозвучал мэр столицы

В Киеве хотят организовать материальное поощрение для всех мобилизованных жителей столицы. Данное решение будет рассмотрено депутатами Киевсовета на ближайшей сессии, которая состоится в декабре.

Отмечается, что город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу. Об этом в своем официальном Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На данный момент известно, что Киевсовет хочет рассмотреть вопрос о материальном поощрении для всех киевляен, которые будут мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины с декабря 2023 года. Речь идет о денежной выплате в размере 30 тысяч гривен.

Такую сумму планируют выдавать каждому новобранцу — жителю Киева. Данный вопрос рассмотрят депутаты во время сессии Киевсовета.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, кто из украинцев получит повестку в декабре. В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение и в связи с этим военнообязанные мужчины в декабре продолжат получать повестки. Есть пять категорий, которые получат приглашение в ТЦК.