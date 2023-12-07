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Война — день 652: ВСУ продолжают обороняться на ряде направлений, россияне несут потери

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Украина продолжает давать отпор захватчикам
Украина продолжает давать отпор захватчикам. Фото Телеграф

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Героические защитники Украины продолжают противостоять российским оккупантам. Ежесуточно противник совершает десятки атак на позиции ВСУ на фронте, а также атакует мирные города беспилотниками и ракетами.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В небе над Украиной находятся российские "Шахеды". По данным от Воздушных сил, БПЛА из Черкасской области двигаются в Винницкую область.

О том, что происходило 4 декабря, читайте в материале: Война — день 649: оккупанты в ярости атакуют на востоке, "жарче" всего в районе Бахмута и Авдеевки

Информацию за 5 декабря смотрите по ссылке: Война — день 650: кафиры терпят тяжелые потери, но продолжают штурмовать позиции ВСУ, особенно на востоке

Данные за 6 декабря – можно увидеть по ссылке: Война — день 651: ВСУ успешно контратаковали на двух направлениях, враг продолжает наносить удары по Украине

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#Украина #Россия #Война