"Лучшее волонтерство это…": Безуглая призвала мобилизовать всех волонтеров, ей ответили

Очередное заявление нардепа вызвало оживленную реакцию в соцсетях

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая в последнее время активно критикует высшее военное руководство страны, сделала очередное заявление. На этот раз она предложила волонтерам вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении нардепа в Facebook. Безуглая также отметила, что пойти в армию должны и женщины-волонтеры.

Она отметила, что "время волонтеров должно пройти в 2024 году". По словам нардепа, государство обязано обеспечить армии все необходимое, а граждане – уплатить на это налоги.

"Лучшее волонтерство сегодня — прийти в ВСУ! Народ — это государство. Какой народ, такое и государство", — написала Безуглая.

Кроме того, она предложила идею демобилизовать военных, которые приведут в свое подразделение двух добровольцев. Соответствующий опрос она также опубликовала на своей странице.

Следует отметить, что пользователи соцсети в комментариях под этими постами раскритиковали Безуглу. Некоторые высказали сомнения в ее адекватности.

Также пользователи предложили нардепу самой мобилизоваться в ряды ВСУ.

Напомним, бывший глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Марьяна Безуглая "не в своем уме".