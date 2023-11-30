Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) ответил на "наезд" Безуглой на Залужного

Попробую ответить Марьяне Безуглой по вопросам, которые она задала главкому. Это будет конструктивный ответ без хейта от младшего сержанта, я не депутат ВР по вопросам обороны, но что-то в этом смыслю.

Поэтому этот пост будет максимально конструктивным, чтобы из него, возможно, были сделаны какие-то выводы.

1) Почему между военными частями переводят месяцами?

Потому что есть большой дефицит личного состава. Не буду говорить реальные цифры, но адекватных людей сейчас никто из командиров в другие подразделения не отпускает, потому что задача командира, даже если этот командир абсолютный даун, он все равно будет стараться поддерживать максимальное количество личного состава и боеспособность. Главком не может указывать им, ломая через колено кому куда переводиться. Потому что вся армия посыплется.

2) Я боец той самой, одной из "самых состоятельных" бригад. Мы два года без ротаций. Мы бригада обороны. Которая кстати и поштурмовала неплохо за все время, но все же бригада обороны.

Конечно, мы имеем очень большой опыт и поэтому результативны. Но наша задача – держать линию превыше всего.

А есть бригады штурмового компонента. Которым дают штурмовой компонент и учат штурмовать. Не оборонять-штурмовать. Что сложнее. Где потери – больше. Где оружия ты должен иметь больше. И опыт – это тот фактор, при котором ты теряешь и боеспособность, и личный состав. Поэтому если ты хочешь привести бригаду наступления к нормальной боеспособности и слаженности на поле боя — через полгода уже нужно ее выводить и комплектовать заново. А штурмовать ли потом кем? Поэтому бригады обороны, более опытные, имеют меньше. И у нас меньше. А новые бригады больше. Но и задачи у них другие. И опыт у них будет тоже, но со временем. Опыт на очень кровавых ошибках.

Это можно было бы выровнять, если бы у нас было больше оружия. Но после смены Резникова вы сами знаете какое у нас состояние по оружию. Его просто не хватает. Поэтому да, проблема есть. Но это вынужденное решение обусловлено дефицитом оружия. Это альтернатива нашему времени и нашим условиям. Не очень приятная, но какая есть.

3) Почему все еще человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря даже на принятый вами закон?

Потому что у нас не хватает учебок и оружия, чтобы качественно подготовить людей. Особенно если брать тот факт, что некоторые подразделения сидели по своим ППД и нихера не делали месяцами, их все устраивало, а потом херак- и надо родину защищать, и давай писать ролики какая измена, их в бой посылают. Поэтому у нас часть и учится за границей. Организовать безопасное обучение, выделить на это ресурсы, прописать систему – это задача вашего комитета. Нельзя просто сделать закон с формулировкой "пусть всем будет ЗБС", нужно еще дать для этого возможности.

4) Почему до сих пор не решен вопрос ВЛК, хотя вы давно по этому поводу приняли закон?

Смотрите пункт первый о дефиците личного состава и окончательное предложение предыдущего пункта о том, что мало закона, необходимы способности и резервы.

Это все Зеленский?

Нет, не Зеленский. Но в этом есть ошибки и политики. Возьмем, например, популистическое решение по смене военкомов, когда вы боролись с проблемой не системно, а за разучек личностей. Боевых офицеров. Как боевые офицеры придут, порядок наведут. Но возможности мы им на это не дадим, систему не изменим.

Получилось плохо. Там, где старые военкоми могли давать результат за счет опыта, новые не смогли, потому что система старая, опыта нет в этом направлении. Никто не наказал на уклонение на таком уровне, чтобы люди даже боялись попытаться дать взятку. Никто не сделал равные правила для всех. Через два года у нас до сих пор нет адекватной системы электронной очереди военнослужащего, чтобы был понят наш реальный резерв.

Сейчас страна стоит перед тяжелой зимой. В этом виноваты не военные. Военные сделали максимум из возможного. Если бы у нас сейчас было столько оружия и способностей как летом, когда были и снаряды, и достаточно химарей, когда мы просто вдребезги били пигдогов- да, думаю сейчас бы не было столько разногласий между верхами. Классно когда у тебя все гудит, и ты даже если не быстро идешь вперед – уничтожаешь столько пигдогов и техники, что не боишься за завтрашний день. Хуже когда завтрашний день не оптимистичен. Тогда начинаются конфликты, претензии, раздор. И это в общем-то нам не помогает. Ни ВСУ, ни Украине. И получается, что все сказки что рассказывал Арестович о двух-трех неделях, после которых приходит максимальное разочарование- то есть не инициатива главкома, не его обещания. Кто-то Арестовича привел в ОП. Кому-то нравилось этот весь поток разговоров. Кто-то смотрел на ситуацию поверхностно, а когда столкнулся с реальностью — не сделал из этого выводов.

Я не знаю, есть ли в планах смена главкома или нет. Но то что смена главкома без системных изменений, просто по принципу "этот не смог, давайте поставим другого, может тот сможет" приведет к негативным событиям, при которых уже козла отпущения в угол не поставишь, придется нести ответственность за это решение- это я могу говорить уже сейчас. Поэтому я бы попросил вас, как зампредседателя комитета по вопросам национальной безопасности, проанализировать, почему мы сейчас в том состоянии, и работать над системными изменениями, чтобы ВСУ могли быть более эффективными. Ибо эти изменения нам нужны на вчера.

UPD. Сразу заранее скажу о демобилизации. Она невозможна, пока не будет выровнен вопрос по мобилизации. Я очень бы хотел, чтобы моя бригада вышла на восстановление боеспособности, но это возможно когда есть кому нас заменить. Говорить о демобилизации без решения вопроса по мобилизации – это популизм.

Источник: страница Серж Марко в Facebook