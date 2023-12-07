"Сертифікат захисника", повістки по емейлу та багато іншого: як у Раді хочуть посилити мобілізацію у 2024-му

Проєкт закону ще у роботі

В Україні останнім часом широко обговорюється тема посилення мобілізації. У зв’язку із цим у Раді вже підготували законопроект, спрямований на удосконалення цього процесу.

Про це пише ВВС. Незабаром напрацьований документ буде зареєстровано у Раді, а прийняти його планують до кінця року.

Варто зазначити, що остаточної редакції проєкту закону, який стосуватиметься мобілізації, ще немає. Робоча група все ще узгоджує його положення. Проте видання змогло ознайомитися з ключовими ідеями Міноборони, які мають бути в законопроєкті:

збільшення терміну арешту для порушників, штрафів, а також запровадження можливості заочно притягати їх до відповідальності;

ТЦК отримають більше інструментів для перевірки військово-облікових документів громадян на вулицях, доставки їх у військкомати, оголошення у розшук;

повістки зможуть вручати не лише особисто під розпис, а й шляхом надсилання на електронну пошту або рекомендованим листом;

після оповіщення громадянин буде зобов’язаний з’явитися до ТЦК протягом 48 годин;

може з’явитися "Сертифікат захисника", фактично аналог військового квитка, в мобільному додатку "Дія". Демонструвати цей "сертифікат" громадянин повинен під час реєстрації прав власності на нерухоме та рухоме майно, одруження/розлучення, для здобуття вищої освіти або медичних послуг, а також для перетину держкордону;

розглядається також скасування відстрочки для тих, хто вирішить здобувати другу чи третю вищу освіту;

на військовий облік також можуть взяти іноземців, які до набуття українського громадянства служили у збройних силах інших країн, а також особи, засуджені до ув’язнення за скоєння кримінальних злочинів;

громадяни будуть змушені мати при собі військово-облікові документи та подавати їх на вимогу співробітника ТЦК або уповноваженого чиновника міської влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла запропонувала мобілізувати всіх волонтерів до лав ЗСУ. Проте у мережі їй швидко відповіли на такі висловлювання.