Посилення мобілізації: Федоров сказав, чи будуть повістки у "Дії"

Раніше фейк про повістки у "Дії" розповсюджували росіяни

Україні продовжується загальна мобілізація. Проте громадянам України не надсилатимуть повістки через додаток "Дія".

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, цього питання немає сьогодні на порядку денному.

"Повісток у "Дії" не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в "Дії" не планується взагалі", – підкреслив міністр.

Раніше у мережі поширювався фейк від росіян про повістки від ТЦК та СП, які буцімто українцям масово розсилають у додатку "Дія". На підтвердження пропагандисти навіть прикріпили відео, як доказ, ось тільки воно виявилося таким самим фейковим. Як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, функція будь-яких послуг або повідомлень з військового обліку взагалі відсутня в "Дії".

Нагадаємо, речник полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що військовозобов’язаним продовжать вручати повістки за місцем проживання. Він підкреслив, що у Полтаві представники ОСББ будуть надавати співробітникам ТЦК доступ до під’їздів.

Істомін підкреслив, що під час адресного оповіщення громадян тепер представники поліції ходять разом з працівниками ТЦК. За його словами, якщо громадянин порушує правила військового обліку вже не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є.