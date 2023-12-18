Усиление мобилизации: Федоров сказал, будут ли повестки в "Дие"

Ранее фейк о повестках в "Дие" распространяли россияне

Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако гражданам Украины не будут рассылать повестки через приложение "Дия".

Об этом в интервью "24 каналу" заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, этого вопроса сегодня нет в повестке дня.

"Повесток в "Дие" не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Внедрять повестки в "Дие" не планируется вообще", — подчеркнул министр.

Ранее в сети распространялся фейк от россиян о повестках ТЦК и СП, которые якобы украинцам массово рассылают в приложении "Дия". В подтверждение пропагандисты даже прикрепили видео, как доказательство, вот только оно оказалось таким же фейковым. Как отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, функция каких-либо услуг или сообщений по военному учету вообще отсутствует в "Дие".

Напомним, спикер полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что военнообязанным продолжат вручать повестки по месту жительства. Он подчеркнул, что в Полтаве представители ОСМД будут предоставлять сотрудникам ТЦК доступ к подъездам.

Истомин подчеркнул, что во время адресного оповещения граждан теперь представители полиции ходят вместе с работниками ТЦК. По его словам, если гражданин нарушает правила военного учета уже не в первый раз, то он может быть доставлен принудительно, потому что у ТЦК нет функций принудительной доставки, а у полиции есть.