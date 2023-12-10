Украинцам начали приходить повестки в "Дії"? В этом вопросе поставили точку

Обсуждения пошли после постов в соцсетях о якобы повестках в приложении "Дія"

По сети распространяется новый фейк от россиян о повестках от ТЦК и СП, которые якобы украинцам массово рассылают в приложении "Дія". В подтверждение пропагандисты даже прикрепили видео, как доказательство, вот только оно оказалось таким же фейковым.

Такое сообщение появилось на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI. Отмечается, что функция каких-либо услуг или уведомлений по военному учету и вовсе отсутствует в "Дія".

"Ложь: украинцам через портал государственных услуг "Дія" начали поступать повестки от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом пишут пропагандисты кремля со ссылкой на видеофрагмент с такой повесткой.

Правда: у "Дії" отсутствует функция каких-либо услуг или уведомлений по военному учету, а министр цифровизации Федоров уже отмечал, что повестки через этот сервис посылаться не будут, разобрались фактчекеры VoxCheck", — говорится в сообщении.

При этом в Центре отмечают, что "повестка" в видео, вероятнее всего, это нарисованная картинка, которую вывели на экран мобильного телефона под видом повестки. При этом важная деталь — герой видео не касается экрана пальцами, чтобы фейковая повестка оставалась на весь экран.

Еще один момент, подтверждающий, что это всего лишь нелепый фейк россиян, это края других документов, которые видны под "повесткой". То есть, повестка должна быть в разделе "Документы", а не в разделе "Сообщения". Кроме того, в "уведомлении от ТЦК" указаны лишь имя и отчество, но фамилию в документе не указали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о новом безумном фейке, который придумали российские оккупанты. Они утверждают, что якобы ВСУ создали крематорий на костесжигательном заводе из-за больших потерь.