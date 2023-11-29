"Такого будет еще больше": украинцев предупредили о новом фейке россиян

Новая ложь пропагандистов связана с якобы большими потерями ВСУ

Россияне в своем привычной манере запустили новый фейк об Украине. Теперь они утверждают, что якобы ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в Константиновке, из-за "больших потерь".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Там же он оставил скрин фейкового сообщения россиян из сети.

Оккупанты заявляют, что якобы на этот объект свозят тела погибших военных с нескольких направлений — Бахмута, Соледара и Авдеевки. В следствии "работы крематория", как утверждают захватчики, стоит запах горелых тел.

В свою очередь Андрющенко подчеркнул, что это не что иное, как новый вымысел от россиян. Они уже неоднократно запускали лживую информацию по сети, чтобы вызвать панику среди украинцев.

"Будут постановки, будут гугл-транслейты, будут псевдопленные. Все будет. Точно, как год назад. Прокрутите ленту и вспомните (это несложно на самом деле). Держите голову в холоде, мысли в рамках", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2023 года россияне на одном из своих центральных телеканалов запустили фейк о Кирилле Буданове. Якобы тот получил паспорт Великобритании и специально для этого в Украину приезжал бывший премьер Соединенного королевства Борис Джонсон.