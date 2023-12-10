Українцям почали приходити повістки у "Дії"? У цьому питанні поставили крапку

Обговорення пішли після постів у соцмережах про нібито повістки у додатку "Дія"

По мережі поширюється новий фейк від росіян про повістки від ТЦК та СП, які буцімто українцям масово розсилають у додатку "Дія". На підтвердження пропагандисти навіть прикріпили відео, як доказ, ось тільки воно виявилося таким самим фейковим.

Таке повідомлення з’явилося на сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI. Зазначається, що функція будь-яких послуг або повідомлень з військового обліку взагалі відсутня у "Дія".

"Брехня: українцям через портал державних послуг "Дія" почали надходити повістки від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це пишуть пропагандисти кремля з посиланням на відеофрагмент із таким повісткою.

Правда: у "Дії" відсутня функція будь-яких послуг або повідомлень з військового обліку, а міністр цифровізації Федоров вже зазначав, що повістки через цей сервіс не надсилатимуться, розібралися фактчекери VoxCheck", — йдеться в повідомленні.

При цьому в Центрі зазначають, що "повістка" у відео, найімовірніше, це намальована картинка, яку вивели на екран мобільного телефону під виглядом повістки. При цьому важлива деталь — герой відео не торкається екрана пальцями, щоб фейкова повістка залишалася на весь екран.

Ще один момент, що підтверджує, що це лише безглуздий фейк росіян, це краї інших документів, які видно під "повісткою". Тобто повістка має бути у розділі "Документи", а не в розділі "Повідомлення". Крім того, в "повідомленні від ТЦК" вказано лише ім’я та по батькові, але прізвища в документі не вказали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про новий божевільний фейк, який придумали російські окупанти. Вони стверджують, що нібито ЗСУ створили крематорій на заводі костелів через великі втрати.