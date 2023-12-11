Мобилизация в 2024-м продолжится: кого из украинцев призовут в следующем году

Таких категорий существует несколько.

В Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. А это означает, что многие граждане продолжат получать повестки из военкоматов и в 2024-м году.

"Телеграф" рассказывает о том, кого из украинцев могут призвать в армию в следующем году. Таких категорий существует несколько.

Кого могут мобилизовать в 2024-м:

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт;

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы;

мужчин от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными (последних могут направить на службу в частях обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях и учебных заведениях);

лиц, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с военного учета, если ВВК считает их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Также стоит напомнить, что в Раде сейчас активно обсуждается усиление мобилизации. Уже даже разрабатывается законопроект, который может внести важные изменения в этот процесс. Например, рассматривается отмена отсрочки для тех, кто решит получать второе или третье высшее образование, а также предлагается брать на воинский учет иностранцев. Детальнее о всех возможных нововведениях вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке. При этом отметим, что проект закона еще в работе

О том, как сейчас проходит мобилизация, вы можете прочитать в интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Ранее мы писали о том, кто может первым получить повестку в декабре.