Мобілізація у 2024-му продовжиться: кого з українців призовуть наступного року

Таких категорій є декілька

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів і у 2024 році.

" Телеграф " розповідає про те, кого з українців можуть призвати до армії наступного року. Таких категорій є кілька.

Кого можуть мобілізувати 2024-го:

військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними або обмежено придатними та мають військовий досвід;

військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, які перебувають у запасі та не мають власного досвіду служби;

чоловіків віком від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі та вважаються придатними або обмежено придатними (останніх можуть направити на службу в частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях та навчальних закладах);

осіб, які були виключені зі списку військовозобов’язаних та зняті з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними та вони не чинили тяжких чи особливо тяжких злочинів.

Також варто нагадати, що у Раді зараз активно обговорюється посилення мобілізації. Вже навіть розробляється законопроєкт, який може зробити важливі зміни до цього процесу. Наприклад, розглядається скасування відстрочки для тих, хто вирішить здобувати другу чи третю вищу освіту, а також пропонується брати на військовий облік іноземців. Детальніше про всі можливі нововведення ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. При цьому зазначимо, що проект закону ще у роботі

Про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Раніше ми писали про те, хто може першим отримати повістку у грудні.