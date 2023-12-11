У Раді пояснили провал із мобілізацією: озвучено головні проблеми

Суспільство обурює, що у селах та районах чоловіків забирають на війну всіх до одного, а у великих містах такого й близько немає

Другий рік повномасштабної війни в Україні добігає кінця, але в країні все ще є проблеми з мобілізацією. Це пов'язано як із розслабленістю суспільства "перемогою вже завтра", так і відбором та методами роботи ТЦК.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказала член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. За її словами, однією з основних проблем є комплектація за принципом кількості, а не якості. І, звичайно, ставленням до пересічного бійця в армії загалом.

"Окремий виклик — вік. Ніколи чоловіки 50+, або навіть 45+ не покажуть фізичну результативність, як чоловіки 30-35+. І звісно, якість — командирам нереально важко приводити до тями або командувати бійцями, в яких наявні залежності, або які взагалі прийшли з хворобами, які не допускаються до служби", — сказала співрозмовниця видання.

Вона також пояснила, що ТЦК перебувають в оперативному підпорядкуванні Сухопутних військ. Це означає, що пріоритетність забезпечення комплектації бригад Сухопутних військ та однобокість у підході до всіх проблем.

Бобровська наголосила, що суспільство обурює той факт, що, наприклад, у Києві чи Одесі ТЦК буквально заплющують очі на нічні клуби, але в районах та селах забирає на службу до кінця всіх чоловіків.

"Вважаю, що це абсолютно корупційний фактор. Візьмемо до прикладу Одесу. Людина, яка була сильним комбригом 14-ї бригади ЗСУ, стала очільником Одеського обласного ТЦК (мова про полковника Олександра Охріменка, який замінив на посаді Євгена Борисова, що втрапив у корупційний скандал. — Ред.) Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками виклик ще той. З попереднім начальником ТЦК були домовленості: від 8 тисяч доларів за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК. Тепер уявіть, як складно зламати систему і зробити щось, що придатне до життя і може мати повагу", — вважає член Комітету ВР.

Крім того, є фактором місця реєстрації. Соломія Бобровська додала, що люди, які мешкають у селах, фактично перебувають за своїм місцем реєстрації, а людей у місті складніше знайти. Часто буває так, що людина не прописана чи мешкає в іншому місці. І можливості тоді вручати таким чином повістку немає.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Маємо провал з мобілізації": член комітету з нацбезпеки про викрадення людей військкомами, "недоторканний" Київ та хабарі за відстрочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокати відповіли, чи законне вручення повісток чоловікам у спортзалах та інших громадських місцях.