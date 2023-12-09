"Роздавали повістки під дулами автоматів": у оздоровчому комплексі на Закарпатті обурені діями ТЦК

За словами адміністрації, чоловіків серед відпочивальників було не більше ніж 20%

Керівництво оздоровчо-рекреаційного комплексу "Косино" обурене діями представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які 7 грудня о 12:30 відвідали його для вручення повісток. За словами адміністрації, кілька десятків невідомих у балаклавах та у військовій формі з автоматами увірвалися на територію комплексу.

"Під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун та процедурних кабінетів усіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та старих людей. У відповідь на прохання директора комплексу пред’явити посвідчення та відповідні документи до нього застосували фізичну силу", — сказано в повідомленні, опублікованому на Facebook-сторінці комплексу.

В адміністрації "Косино" додали, що із загальної кількості відвідувачів комплексу було не більше 20% чоловіків, решта — літні люди, діти та жінки. Чоловіки та сини деяких із них у цей момент перебувають на фронті.

"Ніяких повісток, так званим "мажорам", на яких сьогодні оголошено полювання, вручено не було, оскільки й самих "мажорів" не було, а лише перелякані жінки, діти та люди похилого віку, які проходили оздоровлення в комплексі. При цьому, без пояснень і без вручення повісток, озброєні люди у балаклавах запакували до свого автобуса двох працівників Комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку", — йдеться в публікації.

У заяві згадуються й інші випадки відвідування представниками ТЦК санаторіїв та спортивних закладів. Такі факти мали місце в Ужгородському, Хустському, Мукачівському та Берегівському районах.

"У всіх випадках відслідковується хамська, груба та зневажлива поведінка до громадян України, як до чоловіків, так і до жінок і дітей", — зазначили в адміністрації "Косино".

В адміністрації заявили, що організовував цю акцію голова Закарпатського ОТЦК Андрій Савчук та голова Ужгородського РТЦК Ігор Тищук. Останній, як стверджує керівництво "Косино", "завдав тілесних ушкоджень адвокату комплексу". Адміністрація комплексу звернулася до поліції, СБУ та ДБР про перевищення службових повноважень, завдання тілесних ушкоджень та викрадення людей співробітниками ТЦК.

Як повідомляв "Телеграф", хвиля повісток у спортзалах докотилася до Києва. Військкоми заявили, що діють у суворій відповідності до закону.