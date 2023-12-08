"Добре поповнення для армії": хвиля повісток у спортзалах докотилася до Києва, а військкоми вже дали пояснення

У ЗСУ підтримують

В Україні продовжується мобілізація — з початку грудня представники ТЦК почали активно роздавати повістки у спортзалах. Їх отримали відвідувачі спортклубів у Закарпатті, Дніпрі та інших містах, а тепер така практика дісталася і Києва.

Telegram-канал "Труха Київ" публікує кадри спроби представників військкомату потрапити до київського фітнес-клубу "Sport Life". Їх відмовилися пускати всередину, але вони оточили чоловіка і, ймовірно, намагалися вручити йому повістку.

"У пацанів буде позапланове кардіо", — іронізують автори каналу.

Нагадаємо, днями співробітники ТЦК влаштували перевірку спортивних залів у низці міст на заході України. Відомо про рейди в Ужгороді, Мукачевому, Хусті та Львові.

Крім того, 7 грудня військкоми відвідали один зі спортзалів мережі "Режим" у Дніпрі. Вони спілкувалися із відвідувачами, щоб вручити їм повістки. У мережі з’явилося відео з місця.

Тим часом у Закарпатському ОТЦК та СП відреагували на громадський резонанс, викликаний роздачею повісток у спортзалах. Там наголосили, що діють у суворій відповідності до закону.

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються в відпочинкових комплексах не привілейовані порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які в непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога", — зазначили там.

Водночас майор ЗСУ, заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади та колишній командир полку "Азов" Максим Жорін у своєму telegram-каналі висловив підтримку врученню повісток у спортивних клубах. Він вважає, що там точно є люди, які підходять для армії.

"Вже й у Києві. Всіляко підтримую такі дії представників ТЦК. Упевнений, що у спортзалах столиці є непогане поповнення для української армії. А якщо ви не хочете потрапити до армії ось таким чином, приходьте самі – до Третої штурмової!", — написав він.

Як повідомляв "Телеграф", у деяких областях мобілізаційні заходи відбуватимуться жорсткіше, ніж на решті території нашої країни. Зокрема, у двох областях України вже почали надавати більше повноважень працівникам ТЦК. Йдеться про Закарпаття та Львівщину.