Повістка прямо в маршрутці: адвокат пояснила, що робити і чи законно це

Представники військкомату не мають права зупиняти маршрутки чи інші види транспорту для роздачі повісток

В Україні як мінімум до 14 лютого 2024 року продовжено військовий стан та режим загальної мобілізації. Тому військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку.

Її зараз видають будь-де: на роботі, на вулиці і навіть у маршрутках. Чи це законно, розповіла юрист Аліна Ахтень. Інформацію про мобілізацію вона оприлюднила у своєму Instagramm.

За словами юриста, представники військкомату не мають права зупиняти маршрутки чи інші види транспорту для роздачі повісток. Отже, виписувати повістки в маршрутці вважається неправомірним. Якщо громадянин став свідком такої обставини, необхідно дзвонити до обласного центру комплектування та повідомляти про такі порушення.

Але є один нюанс. Співробітники Національної поліції мають повноваження зупиняти транспорт за певних обставин. Крім того, право на перевірку документів в Україні надано співробітникам Нацполіції, СБУ, НГУ, ГТС, ДПСУ та ЗСУ, визначеним у наказі під підписом коменданта. Якщо вони працюватимуть у зв’язку з працівниками ТЦК, то роздача повісток у громадському транспорті буде законною.

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