Повестку дали прямо в маршрутке: адвокат объяснила, что делать и законно ли это

Представители военкомата не имеют права останавливать маршрутки или другие виды транспорта для раздачи повесток

В Украине как минимум до 14 февраля 2024 года продолжено военное положение и режим всеобщей мобилизации. Поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку.

Ее сейчас выдают где угодно: на работе, на улице и даже в маршрутках. Законно ли это, рассказала юрист Алина Ахтень. Информацию о мобилизации она обнародовала в своем Instagramm.

По словам юриста, представители военкомата не имеют права останавливать маршрутки или другие виды транспорта для раздачи повесток. Так что выписывать повестки в маршрутке считается неправомерным. Если гражданин стал свидетелем такого обстоятельства, необходимо звонить в областной центр комплектования и сообщать о таких нарушениях.

Но есть один нюанс. Сотрудники Национальной полиции имеют полномочия останавливать транспорт при определенных обстоятельствах. Кроме того, право на проверку документов в Украине предоставлено сотрудникам Нацполиции, СБУ, НГУ, ГТС, ГНСУ и ВСУ, определенным в приказе под подписью коменданта. Если они будут работать в связке с работниками ТЦК, то раздача повесток в общественном транспорте будет законной.

Ранее "Телеграф" сообщил, что сержант ССО подсказал властям, как поднять престиж службы в армии.