"Хорошее пополнение для армии": волна повесток в спортзалах докатилась до Киева, а военкомы уже объяснились

В ВСУ поддерживают

В Украине продолжается мобилизация — с начала декабря представители ТЦК начали активно раздавать повестки в спортзалах. Их получили посетители спортклубов в Закарпатье, Днепре, и других городах, а теперь такая практика добралась и до Киева.

Telegram-канал "Труха Киев" публикует кадры попытки представителей военкомата попасть в киевский фитнес-клуб "Sport Life". Их отказываются пускать внутрь, но окружили мужчину и, очевидно, пытаются вручить ему повестку.

"У пацанов будет внеплановое кардио", — иронизируют авторы канала.

Напомним, на днях сотрудники ТЦК устроили проверку спортивных залов в ряде городов на западе Украины. Известно о рейдах в Ужгороде, Мукачево, Хусте и Львове.

Кроме того, 7 декабря военкомы посетили один из спортзалов сети "Режим" в Днепре. Они общались с посетителями, чтобы вручить им повестки. В сети появилось видео с места.

Тем временем в Закарпатском ОТЦК и СП отреагировали на общественный резонанс, вызванный раздачей повесток в спортзалах. Там подчеркнули, что действуют в строгом соответствии с законом.

"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированны по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", — отметили там.

В то же время майор ВСУ, заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады и бывший командир полка "Азов" Максим Жорин в своем telegram-канале высказал поддержку вручению повесток в спортивных клубах. Он считает, что там точно есть подходящие для армии люди.

"Уже и в Киеве. Всемерно поддерживаю такие действия представителей ТЦК. Уверен, что в спортзалах столицы есть хорошее пополнение для украинской армии. А если вы не хотите попасть в армию вот таким образом, приходите сами – в Третью штурмовую!", — написал он.

Как сообщал "Телеграф", в некоторых областях мобилизационные мероприятия будут проходить жестче, чем на остальной части нашей страны. В частности, в двух областях Украины уже стали давать больше полномочий работникам ТЦК. Речь идет о Закарпатье и Львовщине.