"Раздавали повестки под дулами автоматов": в оздоровительном комплексе на Закарпатье возмущены действиями ТЦК

По словам администрации, мужчин среди отдыхающих было не более 20%

Руководство оздоровительно-рекреационного комплекса "Косино" возмущено действиями представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые 7 декабря в 12:30 посетили его для вручения повесток. По словам администрации, несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами ворвались на территорию комплекса.

"Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и стариков. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему применили физическую силу", — сказано в сообщении, опубликованном на Facebook-странице комплекса.

В администрации "Косино" добавили, что из общего количества посетителей комплекса было не более 20% мужчин, все остальные — пожилые люди, дети и женщины. Мужья и сыновья некоторых из них в этот момент находятся на фронте.

"Никаких повесток, так называемым "мажорам", на которых сегодня объявлена охота, вручено не было, поскольку и самих "мажоров" не было, а только испуганные женщины, дети и пожилые люди, проходившие оздоровление в комплексе. При этом, без объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников Комплекса и вывезли их в неизвестном направлении", — сказано в публикации.

В заявлении упоминаются и другие случаи посещения представителями ТЦК санаториев и спортивных заведений. Такие факты имели место в Ужгородском, Хустском, Мукачевском и Береговском районах.

"Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так и к женщинам и детям", — отметили в администрации "Косино".

В администрации заявили, что организовывал эту акцию глава Закарпатского ОТЦК Андрей Савчук и председатель Ужгородского РТЦК Игорь Тищук. Последний, как утверждает руководство "Косино", "нанес телесные повреждения адвокату комплекса". Администрация комплекса обратилась в полицию, СБУ и ДБР о превышении служебных полномочий, нанесении телесных повреждений и похищении людей сотрудниками ТЦК.

Как сообщал "Телеграф", волна повесток в спортзалах докатилась до Киева. Военкомы заявили, что действуют в строгом соответствии с законом.