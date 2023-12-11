В Раде объяснили провал с мобилизацией: озвучены главные проблемы

Общество возмущает, что в селах и районах мужчин забирают на войну всех до одного, а в крупных городах такого и близко нет

Второй год полномасштабной войны в Украине подходит к концу, но в стране все еще есть проблемы с мобилизацией. Это связано как с расслабленностью общества "победой уже завтра", так и отбором и методами работы ТЦК.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказала член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская. По ее словам, одна из основных проблем — комплектация по принципу количества, а не качества. И, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом.

"Отдельный вызов – возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35+. И конечно, качество — командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе", — сказала собеседница издания.

Она также объяснила, что ТЦК находятся в оперативном подчинении Сухопутных войск. Это значит, что приоритетность обеспечения комплектации бригад Сухопутных войск и однобокость в подходе ко всем проблемам.

Бобровская подчеркнула, что общество возмущает тот факт, что, к примеру, в Киеве или Одессе ТЦК буквально закрывают глаза на ночные клубы, но в районах и селах забирает на службу до конца всех мужчин.

"Считаю, что это коррупционный фактор. Возьмем в пример Одессу. Человек, который был сильным комбригом 14-й бригады ВСУ, стал главой Одесского областного ТЦК (речь о полковнике Александре Охрименко, который заменил в должности попавшего в коррупционный скандал Евгения Борисова. — Ред. ) Работать в Одесской области с крепкой сетью не только российской агентуры, но и коррупционными руководителями вызов еще тот. С предыдущим начальником ТЦК были договоренности: от 8 тысяч долларов за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК. Теперь представьте, как сложно сломать систему и сделать что-то пригодное к жизни, что может иметь уважение", — считает член Комитета ВР.

Кроме того, есть фактор места регистрации. Соломия Бобровская добавила, что люди, проживающие в селах, фактически находятся по своему месту регистрации, а людей в городе сложнее найти. Часто бывает так, что человек не прописан или живет в другом месте. И возможности тогда вручать таким образом повестку нет.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "Имеем провал по мобилизации": член комитета по нацбезопасности о похищении людей военкомами, "неприкосновенный" Киев и взятки за отсрочку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокаты ответили, законно ли вручение повесток мужчинам в спортзалах и других общественных местах.