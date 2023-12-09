Вручать повестки в спортзалах и других местах законно: адвокаты объяснили почему

Украинцам рассказали, на что обращать внимание при получении повестки

В Украине проходят рейды представителей ТЦК СП по тренажерным залам и другим общественным местам. Военные проверяют документы у мужчин и вручают им повестки прямо посреди тренировки.

"Телеграф" разобрался в том, законно ли вручать повестки в таких местах и что делать военнообязанным в таких случаях. Адвокаты советуют гражданам обращать внимание, в первую очередь, на оформление документа.

Вручить повестку в Украине могут только лично в руки и в любом месте: по месту жительства, на работе, на улице, в кафе и даже в тренажерном зале. Все дело в том, что законодательством не определен четкий перечень мест, где разрешено или запрещено вручать повестки. Поэтому военнообязанных могут останавливать для проверки документов и дальнейших действий в любом общественном месте, даже в тренажерном зале.

Вручить повестку военнообязанному могут не только представители ТЦК СП, но и еще ряд уполномоченных на это людей, а именно:

руководители предприятий, учреждения или организаций, в которых человек работает;

управляющий многоквартирными домами;

представители органа местного самоуправления.

В первую очередь следует обратить внимание на то, как заполнена повестка. В ней должны быть указаны такие данные:

фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес проживания военнообязанного;

вид повестки;

дата, время и адрес, куда нужно явиться;

уточнение по необходимым документам;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника РТЦК и СП.

Повестку должны вручать лично в руки. Если же мужчина отказывается ее брать, а он имеет такое право, то на месте должен быть составлен акт об отказе с подписями уполномоченных лиц и свидетелей, который будет вручен и военнообязанному под подпись.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему ТЦК проводят рейды в общественных местах и что на этот счет думают действующие военнослужащие.