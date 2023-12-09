Вручати повістки у спортзалах та інших місцях законно: адвокати пояснили чому

Українцям розповіли, на що звертати увагу при отриманні повістки

В Україні проходять рейди представників ТЦК СП з тренажерних залів та інших громадських місць. Військові перевіряють документи у чоловіків та вручають їм повістки прямо посеред тренування.

"Телеграф" розібрався у тому, чи законно вручати повістки у таких місцях і що робити військовозобов’язаним у таких випадках. Адвокати радять громадянам звертати увагу насамперед на оформлення документа.

Вручити повістку в Україні можуть лише особисто в руки та в будь-якому місці: за місцем проживання, на роботі, на вулиці, у кафе та навіть у тренажерному залі. Справа в тому, що законодавством не визначено чіткого переліку місць, де дозволено або заборонено вручати повістки. Тому військовозобов’язаних можуть зупиняти для перевірки документів та подальших дій у будь-якому громадському місці, навіть у тренажерному залі.

Вручити повістку військовозобов’язаному можуть не лише представники ТЦК СП, а й ще низка уповноважених на це людей, а саме:

керівники підприємств, установи чи організацій, у яких людина працює;

керівник багатоквартирними будинками;

представники органу місцевого самоврядування.

Насамперед слід звернути увагу на те, як заповнено повістку. У ній мають бути зазначені такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові, рік народження та адресу проживання військовозобов’язаного;

вид повістки;

дата, час та адреса, куди потрібно з’явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові начальника РТЦК та СП.

Повістку повинні вручати особисто в руки. Якщо ж чоловік відмовляється її брати, а він має таке право, то на місці має бути складено акт про відмову з підписами уповноважених осіб та свідків, який буде вручено і військовозобов’язаному під підпис.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому ТЦК проводять рейди в громадських місцях і що з цього приводу думають чинні військовослужбовці.