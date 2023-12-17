Усиление мобилизации в Украине: представители ТЦК начнут ходить по квартирам с полицией

Майор заверил, что это совершенно законно

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанным продолжат вручать повестки, в частности, по месту жительства.

Об этом в эфире Украинского радио "Полтава" рассказал спикер областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, пишет "Общественное". По его словам, в таком режиме ТЦК и СП работали с февраля 2022 года.

"Это основной способ оповещения, потому что у ТЦК есть данные о военнообязанных и один из пунктов – это его адрес проживания. В случае мобилизации как раз по этому адресу работники ТЦК прибывают и извещают его, что он должен прийти в ТЦК и уточнить свои данные, а в случае необходимости – быть призванным", — заявил спикер.

Кроме того, Истомин подчеркнул, что во время адресного оповещения граждан теперь представители полиции ходят вместе с работниками ТЦК. По его словам, если гражданин нарушает правила военного учета уже не в первый раз, то он может быть доставлен принудительно, потому что у ТЦК нет функций принудительной доставки, а у полиции есть.

"Также наличие полиции дает знать гражданам, что меры и действия ТЦК абсолютно законны. Убирается тот фактор, что граждане придумывают какую-то незаконность в законных действиях. Как было раньше? Он (военнообязанный — ред.) нарушает правила военного учета, не с повесткой, его данные передаются в полицию и дальше идут розыскные меры. Теперь розыскных мер можно избежать, потому что вот он есть и его не нужно искать", — отметил Истомин.

Он подчеркнул, что специальных мест, где работники ТЦК должны проводить оповещения граждан, нет, они не предусмотрены в законодательстве. Поэтому это может быть адресное уведомление (по месту жительства) и в общественных местах.

"Уведомления в общественных местах – это больше вынужденная мера, потому что легче подготовить повестку, прибыть по адресу и там ее вручить. Но не все выполняют правила военного учета и проживают по тому адресу, который они в последний раз подавали в ТЦК. А он должен в течение 7 дней сообщить об изменении адреса проживания. Поэтому возникла необходимость оповещения в общественных местах, на блокпостах. Если говорить о спортзалах, тренажерных залах, они не что иное, как общественное место, поэтому представители ТЦК абсолютно законно туда заходят и там работают", — отметил спикер.

Также Истомин рассказал об особенностях вручения повесток по месту жительства военнообязанных. "Возвращаясь к понятию усиления мобилизации, одним из пунктов было определено именно в Полтаве, что представители ОСМД предоставляют доступ к подъездам. Представители ТЦК заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином. Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче повестки, как о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК", — заявил он.

Напомним, ранее спикер полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что адресное вручение повесток показало низкую эффективность, поэтому ТЦК и СП продолжают их выдавать военнообязанным в общественных местах. А скандальные "рейды по спортзалам" вполне законны, ведь тренажерный зал — также общественное место.