"Совершенно законно": спикер ТЦК объяснил, почему повестки начали вручать в спортзалах

Но люди реагируют на это остро

Адресное вручение повесток показало низкую эффективность, поэтому ТЦК и СП продолжают их выдавать военнообязанным в общественных местах. А скандальные "рейды по спортзалам" вполне законны, ведь тренажерный зал — также общественное место.

Об этом в комментарии "Телеграфу" отметил спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он также добавил, что ТЦК выполняют свою обязанность, а люди видят в этом негатив.

"ТЦК и СП Полтавы уже не впервые осуществляет мероприятия оповещения в тренажерных и спортивных залах города. И здесь нет ничего удивительного, ведь это общественное место, а в общественных местах мы раздаем повестки еще с прошлого года, когда поняли, что адресное оповещение не дает нужного результата. С самого 24 февраля 2022 года ТЦК и СП максимально работают в направлении мобилизации, поэтому "усилить" мы ее физически не можем", — отметил он.

Однако Истомин также добавил, что сначала работали с добровольцами, резервистами, которые сами рвались защищать страну, но и тогда эта работа велась буквально круглосуточно.

"Потом пыл людей исчез, и мы начали проводить адресные оповещения военнообязанных граждан, чтобы они появились для уточнения своих военно-учетных данных. Это основной способ оповещения. То есть уже в прошлом году мы ходили по квартирам", — рассказывает майор.

И с прошлого года представители ТЦК вручают повестки на блокпостах и в общественных местах.

"Это было вызвано тем, что значительное количество внутренне перемещенных лиц не прибывало в ТЦК и СП для постановки на военный учет, а жители региона не сообщали об изменении своего места жительства в 7-дневный срок, как того требуют правила военного учета", — говорит майор Истомин и добавляет, что спортивные и тренажерные залы – это также общественные места.

Хотя граждане часто возмущались, что ТЦК не ставят на учет внутренне перемещенных лиц, но повестки на улице им также не нравятся. Но это едва ли не единственный действенный способ оповестить граждан, домашнего адреса которых у нас нет, о необходимости прибыть в ТЦК.

"То же самое со спортзалами. Сколько мы видели сообщений, что там здоровые мужчины, а ТЦК туда не заходят. Даже коррупционные схемы разоблачали. Но когда мы выполняем свои обязанности, почему-то снова общество усматривает в этом негатив. "Рейды", " облавы", "ворвались", "штурмы не утихают", "испортили праздник", "усиливают мобилизацию"… И обязательно "ТЦК" в заголовке, очевидно, чтобы напугать граждан и привлечь внимание к статье", — рассказывает представитель военкомата.

Больше о том, почему усиление мобилизации и выдачи повесток в общественных местах в последнее время стали триггером для общества, читайте в материале "Телеграфа" Облавы или стимул для немотивированных? Почему действия ТЦК и СП стали триггером для общества

Ранее "Телеграф" писал, что советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал мобилизационные рейды по спортзалу Украины. Он напомнил украинцам о желании жить в свободной стране.