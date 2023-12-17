Посилення мобілізації в Україні: представники ТЦК почнуть ходити по квартирах з поліцією

Майор запевнив, що це абсолютно законно

В Україні продовжується загальна мобілізація. Тому військовозобов’язаним продовжать вручати повістки, зокрема, за місцем проживання.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповів речник обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, пише "Суспільне". За його словами, у такому режимі ТЦК та СП працювали з лютого 2022-го року.

"Це основний спосіб оповіщення, тому що в ТЦК є дані про військовозобов’язаних і один з пунктів – це його адреса проживання. У випадку мобілізації якраз за цією адресою працівники ТЦК прибувають і сповіщають його, що він повинен прийти до ТЦК і уточнити свої дані, а у випадку необхідності – бути призваним", — заявив речник.

Крім того, Істомін підкреслив, що під час адресного оповіщення громадян тепер представники поліції ходять разом з працівниками ТЦК. За його словами, якщо громадянин порушує правила військового обліку вже не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є.

"Також наявність поліції дає знати громадянам, що заходи та дії ТЦК є абсолютно законними. Прибирається той фактор, що громадяни вигадують якусь незаконність в законних діях. Як було раніше? Він (військовозобов’язаний — ред.) порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, його дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати", — зазначив Істомін.

Він підкреслив, що спеціальних місць, в яких працівники ТЦК мають проводити оповіщення громадян, немає, вони не передбачені в законодавстві. Тому це може бути адресне сповіщення (за місцем проживання) та у громадських місцях.

"Сповіщення у громадських місцях – це більше вимушений захід, тому що легше підготувати повістку, прибути за адресою і там її вручити. Але не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК. А він повинен протягом 7 днів повідомити про зміну адреси проживання. Тому виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах. Якщо казати про спортзали, тренажерні зали, вони є нічим іншим, як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють", — зазначив речник.

Також Істомін розповів про особливості вручення повісток за місцем проживання військовозобов’язаних. "Повертаючись до поняття посилення мобілізації, одним з пунктів було визначено саме в Полтаві, що представники ОСББ надають доступ до під’їздів. Представники ТЦК заходять в під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз в жодному разі про видачу повістки, як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК", — заявив він.

Нагадаємо, раніше речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що адресне вручення повісток показало низьку ефективність, тому ТЦК та СП продовжують їх видавати військовозобовʼязаним у громадських місцях. А скандальні "рейди по спортзалах" є цілком законними, адже тренажерний зал — також громадське місце.