"Цілком законно": речник ТЦК пояснив, чому повістки почали вручати у спортзалах

Але люди реагують на це гостро

Адресне вручення повісток показало низьку ефективність, тому ТЦК та СП продовжують їх видавати військовозобовʼязаним у громадських місцях. А скандальні "рейди по спортзалах" є цілком законними, адже тренажерний зал — також громадське місце.

Про це у коментарі "Телеграфу" зазначив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він також додав, що ТЦК виконують свій обовʼязок, а люди бачать в цьому негатив.

"ТЦК та СП Полтави вже не вперше здійснює заходи оповіщення у тренажерних і спортивних залах міста. І тут нема нічого надзвичайного, адже це громадське місце, а в громадських місцях ми роздаємо повістки ще з минулого року, коли зрозуміли, що адресне оповіщення не дає потрібного результату. Від самого 24 лютого 2022 року ТЦК та СП максимально працюють у напрямі мобілізації, тож "посилити" ми її фізично не можемо", — зауважив він.

Проте Істомін також додав, що спочатку працювали з добровольцями, резервістами, які самі рвалися захищати країну, але й тоді робота ця велася буквально цілодобово.

"Потім запал людей зник, і ми почали проводити адресні оповіщення військовозобов’язаних громадян, щоб вони з’явилися для уточнення своїх військово-облікових даних. Це основний спосіб оповіщення. Тобто вже торік ми ходили по квартирах", — розповідає полковник.

І з минулого року представники ТЦК вручають повістки на блокпостах і у громадських місцях.

"Це було викликано тим, що значна кількість внутрішньо переміщених осіб не прибували в ТЦК та СП для постановки на військовий облік, а жителі регіону не повідомляли про зміну свого місця проживання у 7-денний строк, як того вимагають правила військового обліку", — каже майор Істомін і додає, що спортивні й тренажерні зали — це також громадські місця.

Хоча громадяни доволі часто обурювалися, що ТЦК не ставлять на облік внутрішньо переміщених осіб, але повістки на вулиці їм також не подобаються. Але це чи не єдиний дієвий спосіб оповістити громадян, домашньої адреси яких у нас нема, про необхідність прибути до ТЦК.

"Те ж саме зі спортзалами. Скільки ми бачили повідомлень, що там здорові чоловіки, а ТЦК туди не заходять. Навіть корупційні схеми викривали. Але коли ми виконуємо свої обов’язки, чомусь знову суспільство вбачає в цьому негатив. "Рейди", "облави", "увірвалися", "штурми не вщухають", "зіпсували свято", "посилюють мобілізацію"… І обов’язково "ТЦК" у заголовку, очевидно, щоб налякати громадян і привернути увагу до статті", — розповідає представник військкомату.

Більше про те, чому посилення мобілізація та видача повісток у громадських місцях останнім часом стали тригером для суспільства, читайте у матеріалі "Телеграфа" Облави чи стимул для немотивованих? Чому дії ТЦК та СП стали тригером для суспільства

Раніше "Телеграф" писав, що радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував мобілізаційні рейди зі спортзал України. Він нагадав українцям про бажання жити у вільній країні.