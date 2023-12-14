Облави чи стимул для немотивованих? Чому дії ТЦК та СП стали тригером для суспільства

У Полтаві посилили заходи загальної мобілізації: розносять повістки зранку і ввечері

З початку грудня в Полтаві мобільні групи працівників терцентрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК та СП) було підсилено правоохоронцями та держслужбовцями. А на базі мобілізаційних дільниць з інформування у Полтавській міськраді й районних радах відкрито пункти оповіщення, де вручають повістки. Окрім того, ТЦК та СП почали проводити зустрічі з підприємцями щодо питань мобілізації, а роботодавці мають доставляти своїх військовозобов’язаних працівників до ТЦК.

Секретар і в.о. голови Полтавської міськради Катерина Ямщикова пояснила, що змішані групи проводитимуть посилене оповіщення в ранкові та вечірні години, згідно з графіком, проходитимуть по житлових будинках, при цьому голови ОСББ зобов’язані надавати доступ до під’їздів.

"Важливо підвищити імідж мобілізації. Це те, що стосується популяризації нашого українського війська. Приєднатися до лав Збройних сил України — найгідніше, що зараз може бути", — наголосила вона. А вже ввечері 8 грудня працівники ТЦК у супроводі поліцейських відвідали єдиний у місті фітнес-клуб "Sport Life".

Тренажерки — це громадські місця

— ТЦК та СП Полтави вже не вперше здійснює заходи оповіщення у тренажерних і спортивних залах міста, — каже речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін. — І тут нема нічого надзвичайного, адже це громадське місце, а в громадських місцях ми роздаємо повістки ще з минулого року, коли зрозуміли, що адресне оповіщення не дає потрібного результату. Від самого 24 лютого 2022 року ТЦК та СП максимально працюють у напрямі мобілізації, тож "посилити" ми її фізично не можемо.

Щоправда, спочатку працювали з добровольцями, резервістами, які самі рвалися захищати країну, але й тоді робота ця велася буквально цілодобово, — пояснює військовий. — Потім запал людей зник, і ми почали проводити адресні оповіщення військовозобов’язаних громадян, щоб вони з’явилися для уточнення своїх військово-облікових даних. Це основний спосіб оповіщення. Тобто вже торік ми ходили по квартирах.

Також з минулого року вручаємо повістки на блокпостах і у громадських місцях. Це було викликано тим, що значна кількість внутрішньо переміщених осіб не прибували в ТЦК та СП для постановки на військовий облік, а жителі регіону не повідомляли про зміну свого місця проживання у 7-денний строк, як того вимагають правила військового обліку, — каже майор Істомін і додає: — Спортивні й тренажерні зали — це також громадські місця.

Цікаво, що громадяни доволі часто обурювалися, що ТЦК не ставлять на облік внутрішньо переміщених осіб, але повістки на вулиці їм також не подобаються. Хоча лише так можна оповістити громадян, домашньої адреси яких у нас нема, про необхідність прибути до ТЦК. Те ж саме зі спортзалами. Скільки ми бачили повідомлень, що там здорові чоловіки, а ТЦК туди не заходять. Навіть корупційні схеми викривали. Але коли ми виконуємо свої обов’язки, чомусь знову суспільство вбачає в цьому негатив. "Рейди", "облави", "увірвалися", "штурми не вщухають", "зіпсували свято", "посилюють мобілізацію"… І обов’язково "ТЦК" у заголовку, очевидно, щоб налякати громадян і привернути увагу до статті, — розповідає представник військкомату.

Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін

— Чому Полтавська міськрада посилює мобілізацію, зрозуміло. Адже, за інформацією в. о. начальника Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП Віталія Бережного, у вересні Полтава опинилася на останньому місці в області за виконанням планового завдання з мобілізації військовозобов’язаних.

— Очевидно, що рада оборони області й місто приймають подібні рішення, тому що мобілізація, — це загальнодержавний процес. Це не справа лише ТЦК та СП, а й функції органів влади. Думаю, можна казати про покращення взаємодії, взаєморозуміння між ТЦК і органами влади. Влада намагається краще виконувати свої функції, посилює свою частину мобілізації. Звісно ж, у результаті такої взаємодії підвищуються результативність показників оповіщення, насамперед. Тобто казати про те, що саме ТЦК посилюють мобілізацію, некоректно.

— А навіщо в посилених групах, які розносять повістки по квартирах, представники поліції?

— Те, що представники ТЦК та СП працюють спільно з поліцією, є ще одним свідченням того, що все в рамках закону.

Якщо громадяни вже не вперше ігнорують повістку (тобто порушують правила військового обліку) або ухиляються від мобілізації, тоді ТЦК та СП передають дані до поліції, й вона отримує повноваження на розшук таких військовозобов’язаних, притягнення до кримінальної відповідальності чи доставки до ТЦК та СП. Очевидно, тепер ця процедура має спроститися, оскільки працівники поліції вже будуть на місці. Крім того, це має стримати громадян від агресивної поведінки стосовно представників ТЦК та СП. Ну і, звісно ж, участь поліції одразу демонструє, що ТЦК діють в межах чинного законодавства.

Дадуть повістку — піду служити

— Переважно який контингент населення сьогодні йде до ЗСУ?

— Ті, хто дійсно хотів захищати Батьківщину, пішли вже давно й добровільно. Зараз таких одиниці. Звісно, є такі, хто владнав свої життєві справи чи дозрів до служби з інших мотивів, але це радше виняток з правила, який підтверджує саме правило. Часто вони самі кажуть: "Розумію, що хлопці вже стомилися, їх треба підмінити". Частково тут є заслуга заспокійливих розповідей про "чмонь", про закінчення війни через два-три тижні.

На початку широкомасштабної війни всі хотіли йти служити: чи у ТРО, чи в ЗСУ, чи у Нацгвардію, бо "на мою країну напали". Не всі ж вони тоді потрапили до військових формувань, хтось залишився, але запал зник. Чому? Тому що їх заспокоїли, що у нас потужні ЗСУ, і що ми у них віримо, і що ЗСУ всіх ворогів переможуть. От і маємо результат: усі люблять ЗСУ, вірять у ЗСУ і просто чекають від ЗСУ перемоги. І, звісно ж, не долучаються до ЗСУ. І навіть допомагають ЗСУ далеко не всі.

От ми і працюємо переважно з тими, які самі собі кажуть: "Дадуть повістку – піду, не дадуть – не піду". Вони не ухилянти і готові взяти зброю до рук, але їм потрібен поштовх. Ми даємо цей поштовх.

Теоретично, якби всі медіа інформаційно підтримували заходи мобілізації, якби з кожної праски розповідали, наскільки це важливо і потрібно – захистити свою країну і що саме зараз потрібно стати до лав ЗСУ, то громадяни, які сьогодні чекають повістки, щоб призватися, самі приходили б до ТЦК, і ми сьогодні мали б черги, як весною 2022-го. Але медіа простіше подавати інформацію, яку хоче чути суспільство, аніж формувати суспільну думку. Як наслідок, населення у своїй більшості проти мобілізації (принаймні, коли це їх торкається), і у цьому вони грають на руку ворогу.

Дискредитація ТЦК в українському суспільстві, я вважаю, стала ще й результатом успішної російської ІПСО. Але не буде мобілізації – не буде звільнення українських територій, не буде нашої перемоги.

Як народжуються страшилки

— Ви сказали, що ТЦК та СП стали тригером. Не дивно. Одеса, Львів, Тернопіль, Чернівці… То тут, то там військові заради виконання плану призову застосовують силу до людей призовного віку.

— Я не буду цього спростовувати, особливо, що стосується інших областей. Просто наведу такий факт: жодного кримінального провадження щодо працівників ТЦК та СП у зв’язку з перевищенням службових обов’язків в Україні не порушено. Принаймні, я такого не чув. Якби такі випадки були, медіа про них точно написали б. Звідси я роблю висновок, що всі ці випадки, відосики, які ми часто бачимо в інтернеті і які підхоплюють деякі ЗМІ, на яких нібито працівники ТЦК застосовують силу заради виконання планів, очевидно, жодного стосунку до представників ТЦК та СП не мають, або на них не зафіксовано перевищення службових обов’язків.

Загалом жодного відео, на якому було б чітко видно, що саме військові ТЦК заламують громадянину руки, штовхають, кудись забирають чи б’ють його, я не бачив. Кажу саме про відео, а не про підписи до них чи озвучування, які начебто роз’яснюють, що саме відбувається. Наші громадяни вже трішки навчилися критично ставитись до зображень чи текстових повідомлень, але відео досі сприймають за чисту монету.

Іноді спеціально щось замовчується. Зазвичай є сам момент конфлікту, але нема його початку. Тобто нема інформації, з чого все почалося і хто насправді винуватий. Особисто знаю про випадок, коли до військових ТЦК, які виконували свої обов’язки, причепився п’яний агресивний чоловік. Вони викликали поліцію і, поки чекали наряд, намагалися його затримати. Звичайно ж, якби цей процес потрапив на відео, то лише з підписом: "ТЦК забирають на фронт прямо з вулиці". Ось так народжуються страшилки.

— Але ж був випадок у Кременчуці, коли працівники ТЦК та СП силоміць виводили чоловіка прямо з двору його приватного будинку.

— Це саме те, про що я щойно казав. Те, що на відео працівники ТЦК, і те, що це Кременчук, ми дізнаємося лише з підпису до відео. На самому ж відео видно військових у балаклавах (представники ТЦК та СП Полтавщини у них не ходять), зі зброєю (знову ж таки, оповіщення ми проводимо без зброї) силоміць виводять чоловіка, заламавши йому руки за спину. На фоні чути жіночий крик. Ще тоді, коли я вперше побачив це відео, я уточнив у керівництва Кременчуцького районного ТЦК та СП, чи вони щось знають. Звісно ж, вони підтримали мої здогадки, що це ніякий не Кременчук і точно не представники ТЦК. Окремо звернув увагу на синій тризуб на шевроні – з такими ходить наша піхота. Своє спростування ми тоді опублікували на сторінці обласного ТЦК та СП у Facebook. Не знаю, що то було за відео: чи дійсно десь таке колись було, чи то була спеціально розіграна російська постановка. Але це однозначно дозволяє класифікувати відео як елемент російської ІПСО, спрямованої на дискредитацію ТЦК і зрив процесу мобілізації.

— Що, на вашу думку, мотивувало б громадян стати сьогодні на захист України?

— Україна може зникнути! Українців просто знищують на окупованих територіях! Я навіть не знаю, яка ще мотивація може бути. Я, відверто, шокований заявами, що "не потрібно призивати невмотивованих громадян". Але ж "мотивовані" вже мали півтора року, щоб долучитися до лав оборонців. Хто повинен мотивувати решту? Тобто, не потрібно зараз нікого призивати? Лишити Сили оборони без поповнення? Потрібно здатися? Віддати ворогу вже окуповані території і чекати наступного повномасштабного вторгнення? Адже ж начебто вже всім має бути очевидно: ворог не зупиниться, доки не знищить Україну! Люди, які кажуть про те, що "не потрібно", повинні одразу казати, що ж потрібно робити. Тільки не розповідати казочки про умовно "300-тисячну професійну армію". У росіян вже, за деякими оцінками, до двох мільйонів солдатів! Про їхній мобілізаційний ресурс я взагалі мовчу.

На сьогодні ситуація така. ТЦК призиває невмотивованого громадянина і направляє його до навчального центру. Протягом свого навчання (від одного місяця) він усвідомлює, що став навченим військовим, а не безпорадним військовозобов’язаним. Чи додає це йому мотивації? Звісно! Потім він потрапляє до підрозділу, де його оточують вже досвідчені мотивовані воїни, а, як відомо, оточення формує особистість. У результаті стане він мотивованим? Очевидно, що так. Це ж психологічний фактор.

Неодноразово чув розповіді, що вже за тиждень новоприбулого не відрізнити від решти колективу — він швидко навчається і рветься у бій. До того ж усвідомлює, що за його спиною мирні села і міста, де живуть його близькі й знайомі. І тепер він їх захищає. Окрім того, мобілізований відчуває повагу від своїх близьких і знайомих, свідомої частини суспільства, адже він наближає українську перемогу. І вже байдуже, був він вмотивований, коли його призивав ТЦК, чи ні.

Фото — Полтавський обласний ТЦК та СП