Українці стривожені рейдами по спортзалах: у Зеленського чітко їм відповіли (відео)

Вручення повісток у громадських місцях – це нормально, кажуть у ТЦК СП

Мережу розбурхали нові відео з врученням повісток. Цього разу представники ТЦК СП пройшлися спортзалами країни, щоб мобілізувати сильних і спортивних українців.

Рейди проходять з початку грудня і вже були здійснені у Дніпрі, Полтаві, Мукачеві, Ужгороді та Хусті. А на популярній платформі онлайн-оголошень з’явилися пропозиції щодо продажу або обміну абонементів у тренажерні зали по всій Україні.

Так, на відео видно, як представники ТЦК СП у супроводі співробітників поліції та людей з автоматами заходять до тренажерних залів. У військових із собою теки, мабуть, із повістками. Вони перевіряють у чоловіків документи, а деяким прямо на місці виписують повістки.

Через такі рейди на онлайн-платформах з’явилися оголошення про продаж або перевідступ абонемента в тренажерний зал. Серед оголошень можна зустріти Київ, Одесу та Харків, але відео із тренажерних залів цих міст поки що не потрапляли до мережі. Ціни на абонементи коливаються від 1900 до 13 000 гривень.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував мобілізаційні рейди зі спортзал України. Він нагадав українцям про бажання жити у вільній країні.

"Трішки дивно виглядає… ви хочете жити у вільній державі, але при цьому не хочете для цього нічого робити", – зазначив радник керівника ОП.

Подоляк додав, що процес мобілізації в Україні буде складним і вже зараз влада готує нову комунікацію з суспільством щодо необхідності поповнення лав ЗСУ, додав він.

У ТЦК також кажуть, що не порушують закон, адже спортзал – це громадське місце, а вручення повісток у громадських місцях не заборонено. Але ж українців це не заспокоїло. У коментарях під відео вони активно висловлюють своє обурення.

"Вручення повісток у спортзалах законне. Чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які тримають оборону і б’ють ворога", — кажуть у Закарпатському ТЦК СП.

Докладніше про місця рейдів ТЦК СП ми розповіли у матеріалі: "Від військкома не втекти: де і чому ТЦК проводять "рейди". У списку місць відвідувань у представників військкоматів не лише спортзали, а й багато інших місць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть посилити мобілізацію 2024 року. Які способи вигадали у Верховній Раді.