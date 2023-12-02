У Запоріжжі почалися рейди військкомів по квартирах: шукають призовників та ухилянтів

Вже кілька днів представники зведених груп проводять поквартирні обходи домівок

У Запоріжжі місцева влада прийняла рішення розпочати рейди співробітників ТЦК квартирами міста для видачі повісток. У поквартирному обході також візьмуть участь представники сформованої у Запоріжжі муніципальної варти та поліції.

Про це повідомило "Суспільне. Запоріжжя". Рішення було прийнято ще 29 листопада на сесії міської ради, а тепер з'явилися перші подробиці.

Місцеві канали зазначають, що для поквартирних обходів вже сформували 21 спільну групу у складі представників ТЦК, поліцейських та співробітників муніципальної варти. Мета рейдів – виявлення ухилянтів від призову, а також пошук призовників та вручення їм повісток.

"Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК. Є основне завдання – оповіщення тих чоловіків, які повинні з’явитися до ТЦК та звірити там свої дані. Йдеться про чоловіків, які протягом дії воєнного стану з якихось причин не з’явилися до ТЦК", – заявив у коментарі ТСН перший заступник міського голови Олександр Власюк.

Сприяти рейдовим групам зобов'язані працівники ОСББ у тих місцях, де вони є – вони повинні на вимогу груп відкривати їм під'їзди багатоквартирних будинків. Обходити квартири будуть вранці з 7 до 9 години ранку – з 17 до 19 години. Зараз відомо, що перші поквартирні обходи вже проводяться.

Власюк запевняє, що повістки співробітники мунварти роздавати не будуть – в них немає таких повноважень. Єдина задача "вартівців" – щоб можливі словесні конфлікти не перетворилися на бійки.

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