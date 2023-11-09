Мобілізація в Україні триває: які види повісток вручатимуть у листопаді

Не кожна повістка означає, що військовозобов’язаного заберуть на фронт

Під час військового стану та загальної мобілізації військовозобов’язані можуть отримувати різні види повісток. Але не кожна з них означає, що чоловіка відправлять на фронт.

Загалом в Україні існує чотири види повісток. Одна з них – для уточнення даних, друга – для проходження медкомісії, третя – повістка на строкову службу та четверта – мобілізаційне розпорядження. "Телеграф" розповідає, що означає кожна з них та які повістки можуть отримати українці у листопаді.

Повістка для уточнення даних

Такий документ вручають чоловікам, щоб ті звернулися до ТЦК та СП та оновили дані про себе. Йдеться про внесення до бази даних відомостей про військовозобов’язаного — його сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Після отримання такого виду повістки чоловікові необхідно пройти медичне обстеження. За підсумками медкомісії буде зроблено висновок, чи придатний чоловік для проходження служби, чи ні.

Повістка на строкову військову службу

У такому вигляді повісток вже вказано строк, у який військовозобов’язаному потрібно прийти до призовної дільниці. З собою йому необхідно мати: паспорт, військовий квиток, посвідчення про припис до призовного. Також за наявності йому необхідно взяти з собою обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження.

Мобілізаційне розпорядження

Цей вид порядку денного призначений тільки для тих, хто вже пройшов медкомісію та був визнаний придатним для несення військової служби. Таке розпорядження переважно вручається при оголошенні мобілізації. У ньому зазначено інформацію про те, що військовозобов’язаний повинен з’явитися до призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть військкоми перевіряти документи в українців. У Мін’юсті чітко відповіли на це запитання.