Украинцы встревожены рейдами по спортзалам: у Зеленского четко им ответили (видео)

Вручение повесток в общественных местах — это нормально, говорят в ТЦК СП

Сеть взбудоражили новые видео с вручением повесток. На этот раз представители ТЦК СП прошлись по спортзалам страны, чтобы мобилизовать сильных и спортивных украинцев.

Рейды проходят с начала декабря и уже были осуществлены в Днепре, Полтаве, Мукачево, Ужгороде и Хусте. А на популярной платформе онлайн-объявлений появились предложения о продаже или обмене абонементов в тренажерные залы по всей Украине.

Так, на видео видно, как представители ТЦК СП в сопровождении сотрудников полиции и людей с автоматами заходят в тренажерные залы. У военных с собой папки, вероятно, с повестками. Они проверяют у мужчин документы, а некоторым прям на месте выписывают повестки.

Из-за таких рейдов на онлайн-платформах появились объявления о продаже или переуступке абонемента в тренажерный зал. Среди объявлений можно встретить Киев, Одессу и Харьков, но видео из тренажерных залов этих городов пока что не попадали в сеть. Цены на абонементы колеблются от 1900 гривен до 13 000 гривен.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал мобилизационные рейды по спортзалам Украины. Он напомнил украинцам о желании жить в свободной стране.

"Немножко странно выглядит… вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите для этого ничего делать", – отметил советник руководителя ОП.

Подоляк добавил, что процесс мобилизации в Украине будет сложным и уже сейчас власть готовит новую коммуникацию с обществом о необходимости пополнения рядов ВСУ, добавил он.

В ТЦК также говорят, что не нарушают закон, ведь спортзал — это общественное место, а вручение повесток в общественных местах не запрещено. Но украинцев это не успокоило. В комментариях под видео они активно высказывают свое возмущение.

"Вручение повесток в спортзалах законно. Мужчины призывного возраста, сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах не привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые держат оборону и бьют врага", — говорят в Закарпатском ТЦК СП.

Подробнее о местах рейдов ТЦК СП мы рассказали в материале: "От военкома не уйти: где и почему ТЦК проводят "рейды". В списке мест посещений у представителей военкоматов не только спортзалы, но и много других мест.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят усилить мобилизацию в 2024 году. Какие способы придумали в Верховной Раде.