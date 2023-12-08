От военкома не уйти: где и почему ТЦК проводят "рейды"

В сети отмечают, что такой спортивный рейд проходит по всей стране.

В последние дни особенно активизировались работники терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). В поисках военнообязанных граждан они посещают фитнес-клуб, "качалки" и спортивные площадки. В Киеве люди в форме пришли в один из фитнес-клубов сети Sport Life.

Однако столицей такие "рейды" не ограничиваются. Военные приходят в развлекательные центры и даже санатории. Сайт "Телеграф" решил разобраться, что происходит.

"Рейды" в местах мужского скопления

Сообщения украинцев об обходе ТЦК в самых неожиданных местах начали поступать с начала недели. В Ужгороде военные выдавали повестки как тренерам, так и посетителям.

5 декабря сотрудники ТЦК посетили спортивные залы Maximys, Gym, Viper Gym, Фанат. В дальнейшем Ужгород передал "эстафету" в города Мукачево и Хуст.

Как рассказывают украинцы, пик активности работников ТЦК и СП пришелся на 6 вечер декабря.

— В тот день такая шумиха была во многих спортивных комплексах в разных городах. В спортивный клуб Human в Днепре также пришли военные. Нам об этом уже рассказали позже, потому что в тот день наша футбольная команда не играла, – рассказывает "Телеграфу" посетитель центра.

7 декабря военнослужащие посетили рекреационный комплекс "Косино" в Закарпатье. Об этом сообщил журналист Виталий Глагога. По словам очевидцев, цель визита была такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток.

А 8 декабря работников ТЦК якобы заметили в Буковеле. Вероятно, работники центров комплектования и социальной поддержки решили не обходить оздоровительные комплексы. Соответствующее видео выложил франковский блоггер Nazar Black, основатель сообщества Blacklist.

Скрин со страсти блоггера

Напомним, общественность неоднократно возмущалась тем, что работников ТЦК и СП никогда не встретишь на горнолыжном курорте "Буковель", где недавно стартовал зимний сезон 2023/2024.

Что думают в армии о раздаче повесток

Украинский военный из 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин высказал свое мнение по этому вопросу:

— Всемерно поддерживаю такие действия представителей ТЦК. Уверен, что в спортзалах столицы есть хорошее пополнение для украинской армии. А если вы не хотите попасть в армию вот таким образом, приходите сами – в Третью штурмовую, – говорит боец.

Часть украинцев считают, что именно в спортивных залах мужчины наиболее физически выносливы и потенциально мотивированы. Упоминают также мужчин, которые любят посещать бары. Мол: "В ночных клубах много энергичных ребят, которые любят громкие звуки и яркие эффекты".

Одним из аргументов "за" сторонников такой мобилизации является то, что мужчины, воюющие в рядах ВСУ, сегодня максимально истощены и нуждаются в замене. Победы хотят все, но защищать – никто. Со всем тем у украинцев возникает вопрос: имели ли работники ТЦК право входить на частную территорию без разрешения собственника, пропусков и решения суда?

"Телеграф" обратился в сеть фитнес-клубов Sport Life с вопросом, действительно ли они пускали работников ТЦК в спортклуб без пропусков и бахил на грязную уличную обувь. Однако получить ответ не удалось.

Ослабления мобилизации не будет

Еще в ноябре председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщал, что ТЦК следует усилить проверки в развлекательных заведениях.

— Мы все должны понимать — война продолжается, враг никуда не девался, поэтому оборона страны — наша общая задача, — сказал он.

Тогда совет обороны Харьковской области на очередном заседании рассмотрел вопрос мобилизации. Заметив, что мобилизация будет производиться исключительно с соблюдением действующего законодательства Украины.

А на фоне скандалов с вручением повесток в спортзалах, Закарпатский ТЦК заявил, что посещение военнослужащими тренажерных залов и развлекательных заведений законно.

— По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегают военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону, — заявили в военкомате.

Официальный комментарий Закарпатского ОТЦК и СП

Должны напомнить, что защита страны – это конституционная обязанность гражданина. Мужчинам призывного возраста могут вручать повестки в общественных местах, а за отказ от них может грозить штраф и даже ограничение свободы.

Как выразился народный депутат Алексей Гончаренко, тот страх, который у украинцев есть перед любой бумажкой, — не нормальный. Но это происходит потому, что наши граждане до сих пор не знают четких правил мобилизации и демобилизации.