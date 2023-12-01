Воевал в самых горячих точках: 19-летний десантник-штурмовик погиб в Луганской области

В ТЦК пошел в первый же день полномасштабного вторжения

Война, которую россия начала против Украины, продолжает уносить жизни молодых героев. В пятницу, 1 декабря, в Жмеринке Винницкой области простились с 19-летним защитником Назаром Лютым.

С конца июля юноша считался пропавшим без вести, но 24 ноября была подтверждена гибель Назара в Луганской области. Об этом сообщает Жмеринка.city.

Молодой боец ушел на фронт в 18 лет добровольцем. В первый же день полномасштабного вторжения он пошел в ТЦК, где получил отказ, ведь в 18 лет не принимают в армию. Но Назара это не остановило, и он решил подписать контракт и вступить в ряды 95-й бригады ДШВ, где стал боевым медиком.

"С девизом "Всегда первые", в маруновом берете, он вместе с собратьями десантно-штурмовых войск всегда был в боевой готовности в самых горячих точках Донецка и Луганска", — говорится в сообщении.

С 31 июля сержант считался пропавшим без вести, и это, как отмечает издание, еще больше разрывало сердце матери и отца, которые не могли ни услышать своего сына, ни узнать правду о гибели.

Фотографии Назара Лютого с его страницы в соцсетях

Отмечается, что 24 ноября была установлена смерть Назара Лютого. Он погиб 31 июля в результате артобстрела в н.п. Кременная Северодонецкого района Луганской области.

Ранее "Телеграф" писал, что на сайте петиции президенту Украины собирают подписи за вручение звания героя Украины Виталию Кобцу посмертно. Муж был профессиональным военным, окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного во Львове. На защиту Украины стал еще в 2020 году.