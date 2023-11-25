На войне погиб известный фанат "Динамо" Павличенко

Герой отчаянно защищал Украину до последнего вздоха

В субботу, 18 ноября, в районе села Вербовое (Запорожская область) на фронте погиб общественный активист и болельщик "Динамо" Сергей Павличенко. В июле в бою с российскими оккупантами не стало давнего болельщика Бело-синих Николая Кузнецова.

О смерти Героя сообщила пресс-служба Бело-синих на своем официальном сайте. Сергей защищал Украину в составе 78 полка ДШВ.

"Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне грустим вместе с вами. Вечная память и честь Герою, отдавшего жизнь за нашу страну", — гласит сообщение "Динамо".

Сергей Павличенко известен по так называемому "делу Павличенко". В марте 2011 года в подъезде собственного дома был убит судья Шевченковского районного суда города Киева Сергей Зубков. Следствие обвинило Сергея и его отца Дмитрия в данном преступлении. 2 октября 2012 года Голосеевский районный суд принял решение об их виновности и приговорил Павличенко-старшего к пожизненному заключению, а сына – к 13 годам лишения свободы. Футбольные фаны и другие организации организовали протесты против милицейского произвола по всей стране, считая обвинения ложными. 24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины освободила Дмитрия и Сергея Павличенко, объявив их политзаключенными.

Напомним, на войне против российских захватчиков погиб 20-летний фанат "Динамо" Игорь Марковкин. Кроме того, в боях с оккупантами не стало воспитанника "Динамо" Александра Щетинина.