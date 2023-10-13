"Динамо" скорбит: на фронте погиб воспитанник клуба

Столичный клуб сообщил о гибели своего воспитанника на фронте

На войне против российских оккупантов погиб воспитанник "Динамо" Щетинин Александр Сергеевич. В июле в боях с захватичками не стало давнего болельщика Бело-синих Николая Кузнецова.

О смерти Героя сообщила пресс-служба "Динамо" в Facebook. Воин-футболист, который был родом из Вышгорода, воевал на Запорожском направлении. Погиб спортсмен 29 сентября.

Щетинин родился в 1990 году и учился в академии "Динамо". Играл за футбольный клуб "Локомотив", который считался филиалом столичного клуба. На фронте у него был позывной "Динамо".

"Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами. Вечная память Герою, отдавшему жизнь за нашу страну", — гласит сообщение от киевского клуба.

Напомним, под Бахмутом (Донецкая область) погиб воин Максим Максименко, который был болельщиком киевского "Динамо". В июне на войне против российских оккупантов жизнь за Украину отдал фанат Бело-синих Максим "Кинжал" Бурдусь.

Ранее сообщалось о смерти ультрас "Динамо" Артема Новикова, который погиб в контактном бою с врагом.