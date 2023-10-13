"Динамо" сумує: на фронті загинув вихованець клубу

Столичний клуб повідомив про загибель свого вихованця на фронті

На війні проти російських окупантів загинув вихованець "Динамо" Щетінін Олександр Сергійович. У липні в боях із загарбниками не стало давнього вболівальника Біло-Синіх Миколи Кузнєцова.

Про смерть Героя повідомила пресслужба "Динамо" у Facebook. Воїн-футболіст, який був родом із Вишгорода, воював на Запорізькому напрямку. Загинув спортсмен 29 вересня.

Щетінін народився 1990 року і навчався в академії "Динамо". Грав за футбольний клуб "Локомотив", який вважався філією столичного клубу. На фронті він мав позивний "Динамо".

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", — йдеться у повідомленні київського клубу.

Нагадаємо, під Бахмутом (Донецька область) загинув воїн Максим Максименко, який був уболівальником київського "Динамо". У червні на війні проти російських окупантів життя за Україну віддав фанат Біло-синіх Максим "Кинжал" Бурдусь.

Раніше повідомлялося про смерть ультрас "Динамо" Артема Новікова, який загинув у контактному бою із ворогом.