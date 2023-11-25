На війні загинув відомий фанат "Динамо" Павліченко

Герой відчайдушно захищав Україну до останнього подиху

У суботу, 18 листопада, в районі села Вербове (Запорізька область) на фронті загинув громадський активіст та вболівальник "Динамо" Сергій Павліченко. У липні в бою з російськими окупантами не стало давнього вболівальника Біло-синіх Миколи Кузнєцова.

Про смерть Героя повідомила пресслужба Біло-Синіх на своєму офіційному сайті. Сергій захищав Україну у складі 78 полку ДШВ.

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять і шана Герою, який віддав життя за нашу країну", — йдеться у повідомленні "Динамо".

Сергій Павліченко відомий по так званій "справі Павличенків". У березні 2011 року в під’їзді власного будинку було вбито суддю Шевченківського районного суду міста Києва Сергія Зубкова. Слідство звинуватило Сергія та його батька Дмитра у цьому злочині. 2 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд назвав їх винними й засудив Павліченка-старшого до довічного ув’язнення, а сина – до 13 років позбавлення волі. Футбольні фани та інші організації організували протести проти міліцейського свавілля по всій країні, вважаючи звинувачення хибними. 24 лютого 2014 року Верховна Рада України звільнила Дмитра та Сергія Павліченків, оголосивши їх політв’язнями.

Нагадаємо, на війні проти російських загарбників загинув 20-річний фанат "Динамо" Ігор Марковкін. Крім того, у боях з окупантами не стало вихованця "Динамо" Олександра Щетініна.